Рябков: Решение об ответных санкциях примет президент России

Решение о введении новых санкций в отношении США будет принято президентом России Владимиром Путиным, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". По его словам, в настоящее время российский президент изучает различные варианты и в "должное время примет соответствующее решение".

Рябков дал понять, что Россия не оставит без зеркального ответа расширение Соединенными Штатами "черных списков" физических лиц. По его словам, сейчас в Вашингтоне "полностью доминирует высокомерие силы, абсолютная убежденность в собственной исключительности в том, что США - это отдельная, стоящая над всеми общность благословенных Богом людей, структур, политиков, чего угодно". "Но мы будем словом и делом доказывать обратное. В конце концов, мы заставим их уважать себя и считаться с нашим мнением", - пообещал Сергей Рябков.

Заместитель министра иностранных дел России подчеркнул, что российская дипломатия никогда не сталкивалась со "столь невосприимчивым" партнером в США, как нынешняя американская администрация, которая, по его словам, "готова слышать только то, в чем она заинтересована по своим собственным мотивам". "Это огромная проблема текущего момента международных отношений", - подчеркнул Сергей Рябков.

Высокопоставленный российский дипломат отметил, что Соединенные Штаты не готовы "честно и последовательно действовать в направлении полного выполнения минского пакета мер". "Для этого нужно усилить давление на Киев, не поощрять реваншистские настроения", - отметил Рябков.

Он также дал понять, что в рамках БРИКС страны, входящие в него, проводят работу по ослаблению доминирующего финансового положения США в мире.