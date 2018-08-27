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Рубрика: В мире

В Гааге рассмотрят жалобу Ирана на США

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Международный суд ООН в Гааге в понедельник приступил к слушаниям в рамках поданной Исламской Республикой Иран (ИРИ) жалобы на действия США. Тегеран требует в судебном порядке признать незаконным введение США односторонних экономических санкций против страны и приостановить их действие.

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Власти Ирана были вынуждены обратиться в Международный суд ООН после того, как США в мае объявили об одностороннем выходе из ядерной сделки с Тегераном и возобновлении жестких антииранских санкций, которые затрагивают все сферы экономики и финансовой системы страны. Иранские юристы считают, что американские рестрикции нарушают "Договор о дружбе, экономических отношениях и консульских правах" между Ираном и США, который был подписан в Тегеране в 1955 году и вступил в силу в 1957 году. Однако адвокаты из США, как ожидается, будут настаивать в суде на том, что указанный договор фактически утратил силу после Исламской революции в Иране в 1979 году и разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

Слушания продлятся четыре дня. Представителям США и ИРИ по очереди будет предоставлено около пяти часов для изложения своих позиций. Окончательное же решение суд должен принять в течение месяца. В Тегеране считают, что, если суд вынесет вердикт в пользу Ирана, власти США наверняка проигнорируют его решение. Однако в любом случае это станет дипломатической победой Исламской Республики. Кроме того, решение Гаагского суда может стать международным юридическим обоснованием для европейских компаний, которые опасаются вести бизнес в Иране из-за давления Вашингтона.

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