В ГД назвали важной тему возможного деления России на 14 макрорегионов

В Госдуме оценили предложение разделить Россию на 14 макрорегионов. По мнению зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Гутенева, эта тема насущна и важна, она должна активно обсуждаться.

- Укрупнение субъектов Федерации неоднократно обсуждалось на различных экспертных площадках. Оптимальная численность населения должна быть не менее 2-2,5 млн человек, желательно от 3,5 млн до 5-6 млн, тогда будут значительно снижены различные административные издержки, повысится и эффективность управления, меньше будет бюрократии, - рассказал Гутенев RT.

Он отметил тот факт, что необходимо обсуждать "функционал, который перейдет к предполагаемым управленческим образованиям".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что министерство экономического развития предложило поделить Россию на 14 макрорегионов. Такое деление поможет, как считают разработчики, обеспечить лучшие условия для межрегионального взаимодействия.