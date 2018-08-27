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27.08.2018 18:38
Рубрика: В мире

В Японии планируют создать "летающее такси"

В Японии сформировали рабочую группу, которая займется созданием "летающего такси". Первая встреча группы по созданию аэротакси, где будет намечена "дорожная карта", состоится уже на этой неделе.

Фото: depositphotos.com
В Японии представили летающий зонтик

Отметим, что в число специалистов вошли эксперты таких компаний, как Airbus, Boeing и Uber, сообщает Bloomberg.

Ранее "РГ" уже писала о том, что правительство Японии собирается активно поддерживать разработку летающих автомобилей, чтобы таким образом решить проблему транспортных заторов.

По мнению эксперта Государственной Думы по транспорту Романа Гусарова, идеи о создании летающих автомобилей уже не лежат в области фантастики, но при нынешних технологиях реализация этих идей остается достаточно сложной.

"На самом деле эту ситуацию надо трактовать так: Япония возьмется за разработку, а вот разработает ли - большой вопрос. В любом случае, это хорошо, потому что у нас появится какой-то задел на будущее", - рассказал Гусаров "Вечерней Москве".

Он напомнил о множестве прототипов таких летательных аппаратов, которые постигла общая участь - они остаются в единичных экземплярах, потому что выявляется множество недостатков. Кроме того, по мнению эксперта, такие машины повлияют на инфраструктуру - придется перестраивать города, убирать столбы, провода. В качестве примера он привел использование небольших дронов - даже они в городе вызывают массу неудобств. Резюмируя, Роман Гусаров отметил, что пока вопрос реализации аэротакси очень сложный, но не невозможный. "Это, безусловно, перспективно, и рано или поздно мы к этому придем, вопрос в том, когда дойдут технологии до такого уровня", - подчеркнул он.

В мире Восточная Азия Япония
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