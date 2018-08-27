В МИД РФ назвали надуманной привязку санкций США к делу Скрипалей

В министерстве иностранных дел России назвали надуманной привязку санкций США к делу Скрипалей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введенные 27 августа Вашингтоном ограничительные меры в отношении России.

По ее словам, вводя санкции, американцы "используют абсолютно надуманную привязку к так называемому делу Скрипалей, расследование которого в Великобритании далеко не завершено". Кроме того, ставится под сомнение ликвидация Россией своего арсенала химических вооружений и "по устоявшейся традиции никаких доказательств не приводится". "Зато от Москвы требуют "чистосердечного признания" и предоставления безусловного доступа к химическим объектам", - заключила Мария Захарова в комментарии, обнародованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в понедельник Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций в отношении России. Он нацелен на прекращение программ технического содействия, запрет на продажу России товаров военного назначения, прекращение финансирования российских военных программ, приостановку предоставления российской стороне государственных кредитов и финансовой помощи, приостановку выдачи министерством торговли США лицензий на экспорт товаров и технологий двойного назначения для российских компаний с госучастием или госфинансированием.