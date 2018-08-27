В Сети высмеяли внешний вид главы МИД Украины Климкина

Пользователи соцсетей ‍ высмеяли внешний вид министра иностранных дел Украины Павла Климкина. На официальное мероприятие в украинской Авдеевке в Донбассе он приехал в джинсах, как минимум на размер больше. Джинсы были не подшиты, а прилично подвернуты внизу, как у стиляги, отметили пользователи.

‍"Интересно, это Климкин так решил гаранта (Порошенко) поддержать или ему просто мама штаны на вырост купила?", - написал пользователь Дмитрий Гороховский. Другой пользователь предположил, что Климкин так торопился на мероприятие, что надел джинсы своей жены, которая выше его. "Такое впечатление, будто джинсы со старшего по должности снял…", - написал Сергей Быков. "Проблемы со штанами становятся национальными!", - высказала свое мнение пользователь Татьяна Павлович.

Климкин не первый раз одевается по протоколу, используя на официальных мероприятиях "простенькие джинсы", больше подходящие для пикника, чем для встречи со своими иностранными коллегами. Или мятые, либо гораздо большие по размеру костюмы, как было в 2017 году на встрече глав МИД стран "нормандской четверки".

В этом отношении глава МИД Украины недалеко ушел от своего патрона Петра Порошенко, которого часто упрекали и откровенно высмеивали за его помятый как внешний вид, так и одежду.

Так было во время визита в США весной 2016 года, когда Порошенко пришел на встречу с тогда еще главой Белого дома Бараком Обамой в мятом костюме и нечищеных ботинках. Пользователи тогда предположили, что украинский лидер забыл снять костюм перед сном. Фотографии с этой встречи были размещены на сайте президента Украины и мгновенно разлетелись в соцсетях.

Апофеозом неопрятного вида президента Украины стал снимок, сделанный в июле того же года, когда Порошенко возлагал цветы к памятнику жертвам Волынской резни в Польше. На фотографии был виден сильно порванный носок на задней части ступни украинского президента. "Вот настоящий президент! Все на пенсии отдает, а себе на носки не хватает!", - написал в соцсети один из пользователей.