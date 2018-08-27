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Видео: "Тирион" прожигает жизнь в трейлере "Моего обеда с Эрве"

Новость 27.08.2018, 11:59 | Текст: Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ HBO
Фото: youtube.com/ HBO

Вышел тизер журналистского сэдкома с Питером Динклейджем и Джеймсом Дорнаном "Мой обед с Эрве".

Грязная постель с кинжалом, птица-колокол, пляжные красотки и вселенская грусть под париками - похоже, Динклейдж всерьез намерен побороться за "Оскар".

За постановку отвечает режиссер "Хичкока" Саша Джерваси, причастный к сценариям "Терминала" и "Криминальных фишек от Генри" и частично поучаствовавший в одной из самых оптимистичных лент последних лет "Эдди "Орел".

Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
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Сюжет поведает о последних днях телезвезды Эрве Вильшеза ("Банда, не умевшая стрелять", "Человек с золотым пистолетом", "Запретная зона"), покончившего с собой в возрасте пятидесяти лет в 1993 году.

Содержание фильма будет основываться на интервью, которое режиссер фильма брал у Эрве в действительности, совсем незадолго до трагедии. Главные участники - журналист Дэнни Тейт (Дорнан) и актер Эрве Вильшез (Динклейдж), - проведут безумную ночь, которая не пройдет бесследно для обоих.

Выход ленты запланирован на 20 октября.

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