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Вышел трейлер постапокалипсиса с "Тирионом Ланнистером"

Новость 27.08.2018, 11:09 | Текст: Олег Усков
Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips
Фото: youtube.com/ BD Horror Trailers and Clips

Опубликован второй тизер-трейлер "сандэнсовской" минималистичной постаполкалипсис-драмы "Я думаю, теперь мы одни" ("Кажется, мы остались одни" / I Think We're Alone Now).

В главных ролях - Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер из "Игры престолов", "Три билборда…") и Эль Фаннинг ("Малефисента", "Неоновый демон"), Шарлотта Генсбур и Пол Джаматти.

Режиссер - Рид Морано, ставившая серии "Рассказа служанки", "Винила", "Миллиардов", "Остановись и гори".  

В центре сюжета - история мрачного карлика-изгоя Дела, чьи заветные мечты однажды становятся реальностью - остальное человечество загадочно исчезает с лица Земли. Апокалипсис стал для Дела благословением.

Но одинокая идиллия нарушается, когда на горизонте появляется Грейс - каким-то чудом уцелевшая девушка. Которая теперь никак не хочет оставлять карлика в покое.

Лента была представлена 21 января на фестивале "Сандэнс". Широкая публика увидит фильм 21 сентября. Дата российской премьеры, если она будет, по-прежнему не определена.

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