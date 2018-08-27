Вышел трейлер постапокалипсиса с "Тирионом Ланнистером"

Опубликован второй тизер-трейлер "сандэнсовской" минималистичной постаполкалипсис-драмы "Я думаю, теперь мы одни" ("Кажется, мы остались одни" / I Think We're Alone Now).

В главных ролях - Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер из "Игры престолов", "Три билборда…") и Эль Фаннинг ("Малефисента", "Неоновый демон"), Шарлотта Генсбур и Пол Джаматти.

Режиссер - Рид Морано, ставившая серии "Рассказа служанки", "Винила", "Миллиардов", "Остановись и гори".

New 'I Think We're Alone Now' Teaser Finally Shows Elle Fanning & Peter Dinklage Work Together As Sole Survivors - https://t.co/eaYOXJS2Sc pic.twitter.com/wNewzB4jHp — The Playlist 🎬 (@ThePlaylist) 24 августа 2018 г.

В центре сюжета - история мрачного карлика-изгоя Дела, чьи заветные мечты однажды становятся реальностью - остальное человечество загадочно исчезает с лица Земли. Апокалипсис стал для Дела благословением.

Но одинокая идиллия нарушается, когда на горизонте появляется Грейс - каким-то чудом уцелевшая девушка. Которая теперь никак не хочет оставлять карлика в покое.

Лента была представлена 21 января на фестивале "Сандэнс". Широкая публика увидит фильм 21 сентября. Дата российской премьеры, если она будет, по-прежнему не определена.