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27.08.2018 20:26
Рубрика: В мире

Власти Германии и Франции разрабатывают меры защиты от санкций США

Текст: Андрей Васильев
Власти Германии и Франции разрабатывают меры защиты от санкций США в отношении таких стран, как Иран, сообщает агентство Bloomberg.

Они предусмотрены для того, чтобы защитить интересы европейских компаний, имеющих долгосрочные контракты с Исламской Республикой, которые могут значительно пострадать в результате введения американцами ограничительных мер. Некоторые европейские компании, включая такие гиганты, как Daimler AG и Total SA, уже приостановили деятельность или отказались от инвестиционных планов, чтобы избежать санкций со стороны США, но Франция и Германия и их партнеры из Европейского союза хотят, чтобы их бизнес с Ираном продолжался. Санкции США в отношении Тегерана, введенные в мае этого года Дональдом Трампом, нацелены прежде всего на иранский сырьевой сектор.

Фото: depositphotos.com
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Отдельная роль в создании финансовых инструментов будет отведена европейским центральным банкам. "С Германией мы полны решимости работать над созданием независимого европейского или франко-германского финансового инструмента, который позволил бы нам избежать побочных жертв дополнительных территориальных санкций США, - заявил в понедельник министр финансов Франции Брюно Ле Мэр во время встречи с прессой. - Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом, а это означает наличие абсолютно независимых финансовых инструментов, которых сегодня не существуют".

Ранее министр иностранных дел Германии Хейко Маас в статье для немецкой финансовой газеты Handelsblatt предложил создать банковские сети, независимые от США в попытке спасти ядерную сделку Ирана. "Мы, европейцы, должны сформировать противовес (США). Главная цель нашей внешней политики - построить суверенную, сильную Европу", - заявил глава немецкого дипломатического ведомства. В понедельник Маас выразил пожелание, чтобы международные платежные системы, такие как Swift, были более независимы от США.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Париже перед французскими послами, предложил европейским партнерам "организовать свою безопасность без участия Соединенных Штатов". "Европа больше не может обеспечивать свою безопасность только в интересах Соединенных Штатов. Сегодня мы должны взять на себя ответственность и обеспечить эту безопасность и, следовательно, европейский суверенитет", - сказал Макрон.

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