Водителям будет проще сообщать в ГАИ о нарушителях

Законопроект, который позволит в упрощенном порядке привлекать к ответственности водителей, нарушение которых снял на смартфон прохожий, возможно, будет принят Госдумой уже в ближайшей сессии.

Владимир Кузин: К 2024 году смертность на дорогах не должна превышать 8 тысяч человек. Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Сейчас разрабатывается единое приложение для смартфонов, которое позволит свидетелям нарушения правил движения тут же отправить картинку с действиями лихача в ГАИ. Об этом рассказал заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин в ходе обсуждения новых мер по безопасности дорожного движения.

Он напомнил, что сегодня в столице работает приложение "Помощник Москвы", а в Татарстане - приложение "Народный инспектор", с помощью которых граждане могут передать информацию о тех или иных нарушениях водителей в ГИБДД. Единое приложение предоставит такую возможность по всей России. По этим электронным материалам автоинспекторы примут решение и накажут нарушителя. А чтобы была возможность привлекать к ответственности таких нарушителей так же, как это делается по автоматической фотовидеофиксации, требуется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Тогда, по таким данным, инспектор не будет составлять протокол, ему не потребуется заявление от того, кто увидел и снял нарушение.

Если нарушение очевидно, известно, где и когда совершено, а также виден номер автомобиля, инспектор оформит постановление о наложении взыскания и отправит его по почте автовладельцу. Этот законопроект уже был внесен в Госдуму. И есть вероятность, что скоро будет принят.

Как отметил известный защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов, за "Народным инспектором" будущее. По его мнению, за последние 20 лет сильно изменилось отношение к маргинальному поведению водителей. Если раньше считалось эталоном мужского поведения промчаться на скорости 200 км/ч, то сейчас 98 процентов людей ответят, что такого водителя надо изолировать от общества.

Шкуматов напомнил о данных, приведенных на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, согласно которым за 70 процентов ДТП ответственны 5 процентов водителей. Как показывает практика, общество выступает прекрасным фильтром при оценке опасности нарушения. Огромное число различных видеоматериалов о нарушениях на дорогах публикуется в соцсетях. И все они - действительно опасны. Мелкие нарушения, на которые можно и глаза закрыть, в соцсетях не размещаются.

Общий вывод, который можно сделать по итогам экспертного обсуждения, заключается в том, что люди стали не безразличны к тому, что происходит на дорогах. Но проблемы остаются. Одна из острых - управление в нетрезвом виде.

Как сообщил Владимир Кузин, если раньше по вине пьяных водителей совершалось каждое четвертое ДТП, то сейчас количество "пьяных" аварий менее 10 процентов. И в этом заслуга комплексных мероприятий, которые проводятся. В этом заслуга и общества, которое стало внимательно относиться к таким случаям.

По статистике за 70 процентов аварий ответственны всего 5 процентов водителей

Но 10 процентов - это тоже много. Поэтому в Госдуме также дожидаются принятия поправок в Уголовный кодекс. Если они будут приняты, то уголовная ответственность будет грозить не только за повторное управление в нетрезвом виде, но и за повторный отказ от прохождения медосвидетельствования. Чем сегодня пользуются юридически подкованные, но недобросовестные водители.

Разговор также зашел о поведении на дорогах "золотой молодежи". Но Владимир Кузин предложил не равнять всех под одну гребенку. Есть те, кто ведет себя ответственно на дорогах. Все зависит от воспитания. Те, кто его не получил, просто не понимают, что большие деньги от могилы не спасут.

Кстати, в основном "золотая молодежь" грешит неуплатой штрафов. Владимир Кузин напомнил, что это может грозить не только уплатой штрафных сумм в двойном размере, но и обязательными работами.

А при большом долге судебные приставы могут наложить ограничение на право управления транспортным средством. То есть пока водитель не расплатится, за руль ему нельзя.