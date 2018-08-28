Аре Уиг может выбыть из основного формата кругосветки Golden Globe Race

В понедельник 27 августа настоящую катастрофу потерпел норвежский яхтсмен Аре Уиг. Его 32-футовая лодка под названием Olleanna попала в жесточайший шторм в 400 милях к юго-западу от Кейптауна. Сначала пострадал авторулевой, затем яхта дважды ложилась парусами на воду, но это были еще "цветочки". Все самое страшное случилось, когда 59-летний норвежец, утомившись нести многочасовую вахту у сломанного руля, спустился для отдыха в трюм. Налетевший шквал перевернул судно, оно сделало оборот на 360 градусов и, когда снова обрело устойчивость, выяснилось, что сломана единственная мачта, выбит иллюминатор, а в трюме полно воды.

Опытный шкипер Аре Уиг не растерялся, он сумел срубить остатки мачты, обрезал такелаж, а остатки парусов использовал, как плавучий якорь. По спутниковому телефону яхтсмен сообщил в комитет гонки "Золотой глобус", что, как только буря стихнет, он намерен задраить выбитый иллюминатор, поставить аварийную мачту и затем взять курс на Кейптаун. Сейчас не ясно, сможет ли он продолжить гонку после ремонта в классе "Чичестер", который как раз предусмотрен для тех спортсменов, которые вынуждены обратиться за помощью извне. Однако из основного формата GGR Уиг, по всей вероятности, выбыл.

Как раз накануне старта этой самой опасной регаты он говорил журналистам, что больше всего опасается бешеных штормов и ситуации, при которой возможен оверкиль. И именно с ним произошла подобная неприятность.

Досада еще и в том, что норвежец уверенно шел четвертым, постепенно нагоняя лидеров. Его яхта, самая маленькая во флоте GGR, была куплена на деньги, вырученные от продажи дома. Аре Уиг шутил в разговоре со мной перед стартом: "Мой главный спонсор - это жена. Она согласилась с тем, чтобы мы продали свой большой дом и купили вот эту лодку. Теперь у нас скромное жилище, как раз только для ночлега. Зато есть яхта, которая пойдет вокруг света".

В качестве талисмана он взял с собой плюшевого медвежонка, подаренного женой. Готовить лодку к гонке ему помогали дочь, два сына и три внука. Еще Аре Уиг сказал, что будет включать двигатель на Olleanna только в самых крайних случаях. "Если придется обходить какое-то препятствие. А так - хочу пройти всю гонку исключительно под парусом".

Увы, теперь без помощи дизеля ему вряд ли удастся добраться до ближайшей марины в ЮАР.

Там же, в Кейптауне, завершил свое участие в GGR и француз Филипп Пеше. Он долгое время шел вторым и считался главным претендентом на "Золотой глобус". К несчастью, бури изрядно потрепали и его яхту. Сначала Филипп хотел остановиться для ремонта в Кейптауне, а затем продолжить состязание в классе "Чичестер". Однако он сделал слишком много звонков на берег по аварийному спутниковому телефону, обсуждая свою беду, а это, как считает судейская коллегия, является явным нарушением регламента. Итог: главный фаворит должен взять курс обратно, к берегам Франции. Беседуя с журналистами в Кейптауне, Пеше подтвердил, что именно матчасть не снесла тех нагрузок, которые сопутствуют GGR-2018.

Яхта Аре Уига Olleanna. Фото: Владимир Снегирев/ РГ

"Эти лодки не для подобных гонок. Если ты держишь высокую скорость круглые сутки и почти два месяца, то из строя может выйти все что угодно. Чтобы уцелеть, ты должен использовать яхту не более чем на пятьдесят процентов ее возможностей, а я выжимал все сто", - рассказал Пеше.

Конечно, он выглядел при этом огорченным. И отдал должное тем, кто продолжает борьбу: "Перед парнями, которые дойдут до конца, я сниму шляпу".

А кто первым дойдет до конца? Другой француз, 73-летний Жан-Люк Ван Ден Хед, который сейчас опережает идущего следом голландца Марка Слэтса почти на тысячу миль? Сам Жан-Люк, не боясь сглазить, заявил в своем телефонном разговоре с представителем комитета гонки (такие разговоры раз в неделю являются обязательными, - прим. "РГ"), что уже в феврале планирует замкнуть кругосветку. Он делает в сутки почти по двести миль и, если ничего плохого с его яхтой не произойдет, вполне способен выполнить свое обещание.

Но все случившееся с Уигом, Пеше и другими яхтсменами, выбывшими из числа претендентов на победу, мешает относится к подобным прогнозам серьезно. Большие и малые проблемы преследуют буквально всех участников "Золотого глобуса". У финна Тапио Лехтинена вышли из строя гидрогенератор и солнечные батареи, если починить их не получится, то он останется без энергии, а значит автоматически выбывает из борьбы. Другим аутсайдером может стать французский учитель Лоик Лепаж, который испытывает проблемы с пресной водой. Француз Антуан Кусо уже выбросил белый флаг, пояснив, что его мучают травмы и поломки на борту.

Девятая позиция нашего Игоря Зарецкого в этом контексте, как ни странно, выглядит вполне оптимистично. Он-то как раз явно притормаживает на рискованных участках, а перед стартом загрузил на "Эсмеральду" много всякого запасного добра, а также разнообразные инструменты для возможного ремонта. Тогда над ним посмеивались: у тебя не лодка, а магазин хозтоваров. Посмотрим теперь, кто и как выдержит "ревущие сороковые" - именно через них проходит очередной этап кругосветки.

В ходе ежедневных сеансов связи Игорь обычно ограничивается одним и тем же: "Эсмеральда" о’кей". Были мелкие неисправности на борту, но до сих пор Зарецкий с ними успешно справлялся.