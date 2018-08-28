АвтоВАЗ представил "внедорожную" Lada Granta

Накануне АвтоВАЗ приготовил для журналистов небольшой сюрприз.

Что российский автогигант собирается показать представителям СМИ хэтчбек, универсал, седан и лифтбек Granta, понимали все. Но мало кто мог предположить, что будет представлен еще и универсал Granta Cross (все ставили на Granta Sport, публичный показ которой пройдет уже в следующем году).

Расширение "внедорожной" линейки автомобилей Lada является абсолютно логичным шагом. АвтоВАЗ вполне успешно реализует "приподнятые" машины. Отличные продажи универсала Vesta Cross говорят сами за себя.

Не так давно на российский рынок вышел "вседорожный" седан Vesta. А теперь очередь дошла и до обновленной Granta.

Чем она отличается Granta Cross от обычных версий? Вседорожный универсал получил большой клиренс, пластиковые обвесы, есть определенные изменения и в салоне. Впрочем, АвтоВАЗ не стал раскрывать все секреты. Технические характеристики автомобиля станут известны чуть позже.

Продажи новинки начнутся в начале 2019 году. И, судя по всему, автомобиль будет чуть дороже универсала Granta, который предложат россиянам от 446 900 рублей.