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Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ представил "внедорожную" Lada Granta

Текст: Юрий Зубко

Накануне АвтоВАЗ приготовил для журналистов небольшой сюрприз. 

Что российский автогигант собирается показать представителям СМИ хэтчбек, универсал, седан и лифтбек Granta, понимали все. Но мало кто мог предположить, что будет представлен еще и универсал Granta Cross (все ставили на Granta Sport, публичный показ которой пройдет уже в следующем году). 

Расширение "внедорожной" линейки автомобилей Lada является абсолютно логичным шагом. АвтоВАЗ вполне успешно реализует "приподнятые" машины. Отличные продажи универсала Vesta Cross говорят сами за себя.

Фото: Андрей Холмов/ТАСС
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Не так давно на российский рынок вышел "вседорожный" седан Vesta. А теперь очередь дошла и до обновленной Granta.

Чем она отличается Granta Cross от обычных версий? Вседорожный универсал получил большой клиренс, пластиковые обвесы, есть определенные изменения и в салоне. Впрочем, АвтоВАЗ не стал раскрывать все секреты. Технические характеристики автомобиля станут известны чуть позже.

Продажи новинки начнутся в начале 2019 году. И, судя по всему, автомобиль будет чуть дороже универсала Granta, который предложат россиянам от 446 900 рублей.

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#Lada
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