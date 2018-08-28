АвтоВАЗ удивил ценой на новую Lada Granta

За день до открытия Московского международного автосалона АвтоВАЗ провел официальную презентацию обновленного семейства Lada Granta и назвал цены на автомобили. Продажи машин стартуют 1 сентября этого года, а дилеры марки уже сейчас запасаются товарными экземплярами Granta.

Тольяттинский автогигант опубликовал фотографии экстерьера седана Granta 17 июля, но интерьер компания решила не рассекречивать. Как и остальные версии "бюджетника". Лишь совсем недавно, 14 августа, АвтоВАЗ распространил фото, на которых показал, какими будут хэтчбек, лифтбек и универсал Granta.

Главной особенностью всех автомобилей семейства стал X-образный перед, как у Lada Vesta и Xray. Это сделано за счет замены передних фар, их встраивания в верхнюю часть радиаторной решетки и использования хромированных "бумерангов". В то же время корма выглядит практически идентично с дореформенными версиями, Х-образных выштамповок на боковинах нет.

Что изменилось внутри автомобилей? Как и предполагалось, у Granta теперь новая центральная консоль со светодиодной подсветкой. Здесь появились рельефные элементы, выполненные в фирменной X-стилистике.

У "приборки" увеличенный монохромный экран объединен с блоком контрольных индикаторов, а цифры на спидометре и тахометре размещены радиально. Появилась новая магнитола.

Водительское сиденье получило регулировку по высоте в диапазоне 40 мм. Также более удобной стала форма передних и задних подголовников, а у заднего дивана появилась выраженная боковая поддержка.

В техническом плане изменений не очень много. У Granta остались зарекомендовавшие себя 1,6-литровые двигатели мощностью 87, 98 и 106 л. с. и три вида коробок передач: механическая, роботизированная или автоматическая.

Для трансмиссий МТ и АМТ произведены определённые улучшения. Так, передаточное число главной пары увеличено с 3,7 до 3,9, снижен уровень шума, улучшена скорость переключения передач, а у АМТ появились "городской" и "спортивный" режимы.

Клиренс у Granta 180 мм, с полной нагрузкой -160 мм. Автомобили будут доступны в восьми цветах, из которых два новых - серый и красный.

На презентации тольяттинцы подтвердили информацию, которая долго муссировалась в СМИ. Lada Kalina действительно ушла в историю. В компании решили объединить машины разных кузовов под одним названием.

АвтоВАЗ припас и маленькую сенсацию. Вместе с хетчбеком, седаном, лифтбеком и универсалом нам показали "внедорожный" универсал. Как рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек, эта машина появится в продаже чуть позже остальных версий, в начале 2019 года.

Естественно, универсал Granta Cross получит увеличенный клиренс, пластиковые обвесы, будут определенные изменения и в салоне. Впрочем, АвтоВАЗ не стал раскрывать все секреты. Технические характеристики автомобиля станут известны чуть позже.

Что касается обновленной Granta Sport, которую многие рассчитывали увидеть на Московском автосалоне, то АвтоВАЗ ведет работу над автомобилем. Мы ее увидим в следующем году.

А теперь о главном - о ценах. Седан Granta можно будет купить от 419 900 рублей (нынешняя версия продается от 409 900 рублей). Лифтбек и хэтчбек стоят от 436 900 рублей (434 900 и 420 600 рублей соответственно), а универсал - от 446 900 (475 200 рублей). При этом последние две машины подешевели до 30 тысяч рублей. Такие цены, по словам автовазовцев, сделают обновленные Granta народными автомобилями. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Granta по-прежнему одна из самых доступных моделей на российском рынке.

В конце августа на Московском автосалоне состоится премьера пяти новинок Lada. Помимо обновленной Granta, Волжский автозавод точно покажет "заряженный" седан Vesta Sport и вседорожную модификацию хэтчбека Xray. Но вполне возможно, что нас ждут сюрпризы.