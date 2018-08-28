Доклад: Полиция Лондона не справляется с уличными бандами

Лондонская полиция обнародовала неутешительную криминальную сводку двухдневного уличного карнавала Ноттинг-Хилл, который считается крупнейшим в мире. На это раз его участниками стали более миллиона человек. Скотланд-ярд сообщил об одном убитом на фестивале. Кроме того, полиция произвела в общей сложности 395 арестов, изъяла 69 ножей и другие запрещенные предметы, включая травматические пистолеты и серную кислоту. Число арестов выросло почти на 33 процента по сравнению с прошлым годом. Среди них - 142 человека были арестованы за хранение наркотиков, а 18 - за нападения на офицеров.

В этом году Скотланд-Ярд распорядился расширить полномочия лондонских бобби: так, полицейским разрешили останавливать и досматривать любое, кажущееся им подозрительным, лицо. Тем не менее, отмечает The Daily Mail, некоторые из участников карнавала вели себя вызывающе и даже не стеснялись принимать наркотики на глазах у полицейских. В уличном карнавале в Лондоне, который придумали выходцы из Тринидада и Тобаго, принимают участие многочисленные представители национальных диаспор, в том числе из Африки, Латинской Америки, стран Карибского бассейна. На мероприятии были задействованы около семи тысяч полицейских, в том числе 4,1 тысячи в выходной день воскресенья. Это самое большое число офицеров, задействованных на мероприятии за последние шесть лет.

В заявлении, опубликованном в понедельник вечером, главный распорядитель карнавала Ноттинг-Хилл Дэйв Маскер назвал это событие "одном из лучших фестивалей в мире", добавив, что он был омрачен убийством и новостью о том, что 30 полицейских получили ранения в результате исполнения своих служебных обязанностей. Озабоченная резким ростом уличной преступности в британской столице группа влиятельных политиков во главе с бывшим министром труда, и с 2001 по 2003 годы лидером Консервативной партии Иан Дунканом Смитом потребовала от правительства Терезы Мэй положить конец насилию лондонских банд, которые действуют "безнаказанно".

В 148-страничном документе его авторы упрекают в бездействии мэра Лондона Садика Хана после того, как на прошлой неделе число убийств в британской столице в этом году превысило 100 человек. Они предлагают "нейтрализовать лидеров банд в американском стиле, не стесняясь применять огнестрельное оружие". Те, кто был в Лондоне, конечно, не могут не вспомнить поразительную толерантность к маргиналам, как представителей разного рода благотворительных организаций, так и стражей правопорядка. Своими глазами приходилось видеть, как, например, неопрятным и мусорящим бомжам, обосновавшимся в одном из подземных переходов, "сестры-благотворительницы" вечером приносили чистые простыни и еду, не услышав в свой адрес слов благодарности. Излишнюю мягкость правоохранителей в работе с национальными диаспорами называют одной из причин того, что Лондон наводнили "одинокие волки террора", боевики или сторонники ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки - Ред.), совершив в нем несколько смертоносных терактов за последние два года. Можно вспомнить совершенно дикий случай в частной тюрьме Бирмингема, где заключенные и надзиратели, по сути, поменялись местами. Только после того, как в британские масс-медиа попали снимки, на которых уголовники позируют с дубинками и касками охранников, правительство Мэй решило национализировать эту уникальную в своем роде "тюрьму-курорт".

В этой связи авторы доклада обращают внимание на недостаточно жесткую работу столичной полиции по ликвидации уличных банд. Они ссылаются на данные различных исследований и опросов. Так, многие жители отдаленных районов Лондона, как нью-йоркцы в Гарлем, стали бояться заходить в те районы, где компактно проживают представители национальных меньшинств, число которых неуклонно увеличивается по мере роста, в том числе нелегальной, миграции. Несмотря на недавнее создание в рядах лондонской полиции Целевой группы по борьбе с насилием, обуздать беспредел в британской столице и особенно в отдаленных от ее центра районах Скотланд-ярду пока не удается. Что, собственно, и подтвердил фестиваль в Ноттинг-хилле, когда его некоторые посетители, принимавшие наркотики, продемонстрировали, что ни в грош не ставят столичную полицию. Не случайно, эксперты, комментируя доклад бывшего лидера Тори, отмечают, что подобные случаи совершенно невообразимо представить по другую сторону Атлантики.

"Полиция должна резко увеличить количество проверок подозрительных лиц и активизировать поиск членов уличных банд", - полагает Иан Дункан Смит. По его словам, "ядовитая бацилла серьезного насилия, подпитываемая торговцами наркотиками, которые действуют безнаказанно, распространяется по всей стране".

Делая выпад явно в сторону Терезы Май, авторы доклада обвиняют высокопоставленных офицеров в отказе от "активной полицейской деятельности", включая остановку подозрительных лиц и обыск. Произошло этого потому, что они боятся быть "обвиненными в нарушении прав человека и расизме". В качестве министра внутренних дел перед назначением премьером Мэй провела масштабную реформу полиции, в том числе значительно сократив число стражей правопорядка. Кроме того, она неоднократно предупреждала бобби перестать злоупотреблять своим положением, говоря о том, что, дескать, чернокожие и представители других этнических меньшинств в 7 раз чаще подвергаются нападениям. Но в докладе говорится: "Расовая диспропорция - это миф!".

Авторы используют статистику британского Центра социальной справедливости (CSJ). В нем, в частности, говорится о том, что в Лондоне каждые шесть-девять часов злоумышленниками незаконно применяется оружие. Столичная полиция в 2018 году 100 тысяч раз совершала проверки подозрительных лиц, в то время как 10 лет назад наряды бобби проверили более 800 тысяч человек. В результате в прошлом году было задержано на 54 тысячи нарушителей закона меньше, чем в 2008 году. Авторы доклада говорят о том, что почти половина лондонцев не заходят в соседние районы из-за боязни насилия со стороны чужаков, а почти три четверти жителей столицы поддерживают полицейскую проверку и обыски подозрительных лиц. Эксперты также делают вывод о том, что правительство должно предоставить больше денег для ведения полицейской деятельности в национальных общинах, агентурно-профилактическая работа в которых в Альбионе в последнее время пошла на убыль. Правительству, отмечают аналитики, следует ввести новые правила, которые позволят арестовывать и обыскивать осужденных лидеров банд после их освобождения из тюрьмы, даже если нет конкретных доказательств их вины.

В докладе пропагандируется "модель вмешательства в групповое насилие" (GVI), которая успешно использовалась в Бостоне, Цинциннати и десятках других городов США, а также позволила значительно сократить преступную деятельность банд в Глазго. План предусматривает "нулевую толерантность" полиции, более широкое использование проверок и обысков, а также предоставление вспомогательных услуг, включая жилье, образование и рабочие места для молодых людей, которые изъявили желание покинуть банды. В Глазго, некогда получившем название "европейской столицы убийств", количество насильственных преступлений после внедрения этой модели сократилось вдвое, а число преступников, пойманных с оружием, на 85 процентов, говорится в докладе.