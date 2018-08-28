Какие ситикары можно купить в России по цене от 330 тысяч рублей

Кризис продаж и смена приоритетов российскими водителями сжала сегмент микрокаров до минимума. Мы насчитали лишь шесть новых легковых моделей класса А, две из которых в ряде стран (но не в России) относят к квадроциклам. И тем не менее выжившие "малыши" находят своих покупателей.

Сегмент ситикаров, иначе - автомобилей класса A - переживает в нашей стране затяжной кризис. Такие автомобили редко используются в роли семейного транспорта и не пользуются спросом в регионах с разбитым асфальтом и сложными дорожными условиями в межсезонье. Выживают либо имидж-кары, либо полноприводные SUV, либо рабочие лошадки, востребованные в коммерческом секторе.

С другой стороны в городах-милионниках на ситикары по-прежнему имеется спрос ввиду их маневренности, легкости парковки и экономичности. Как бы то ни было, вот обзор миниатюрных автомобилей, пытающихся завоевать себе место под российским солнцем.

Титул самого доступного компактного автомобиля на нашем рынке носит индийский ситикар Bajaj Qute, который на официальном сайте марки адресуется курьерским службам, пиццериям и кафе. Хотя эта модель сертифицирована как ситикар, рассчитанный на перевозку четырех человек, де-факто это квадроцикл с закрытым кузовом. Габариты этого "малыша" составляют лишь 2752х1312х1650 мм. В движение "кроха" приводится бензиновым одноцилиндровым мотоциклетным мотором DTSI с водяным охлаждением. Мощность агрегата составляет лишь 13,5 л.с., трансмиссия - 5-ступенчатая секвентальная, привод - задний.

Дилеры особо подчеркивают минимальную стоимость содержания и обслуживания, а также малый расход топлива - лишь 2,8 л на 100 км. К плюсам можно отнести также внушительный клиренс - 180 мм и радиус разворота лишь 3,5 метра. Для каждодневной эксплуатации частникам тем не менее такой автомобиль подходит не лучшим образом. Багажное отделение здесь - лишь на 44 л. "Максималка" составляет 70 км/ч. Наконец, Qute поставляется в Россию в базовой комплектации без отопительной системы, закрывающихся стекол и замка двери по цене 330 000 рублей. Версия под наши условия (с обогревателем и боковыми стеклами) предлагается как опция.

Ravon R2 - наследник знаменитого "бюджетника" Daewoo Matiz и его преемника Chevrolet Spark. Предлагается на нашем рынке исключительно с 1,25-литровым 85-сильным бензиновым мотором и 4-диапазонным "автоматом". При начальной цене 489 000 рублей на сегодня это самый доступный автомобиль с гидромеханической автоматической трансмиссией на нашем рынке. Несмотря на бюджетный статус эта машина имеет достаточно стильную внешность. Ведь внешние отличия от донорской модели Chevrolet Spark авторства дизайнера американской марки Таевана Кима минимальны.

Этот ситикар подкупает также лаконичной компоновкой салона, решенного в мотоциклетной стилистике. Материалы отделки при этом недорогие - грубый пластик и непрезентабельная ткань. На заднем диване найдется место для двоих пассажиров среднего роста. Багажный же отсек не рекордных размеров - на 170 л. Бонусом можно считать умеренный аппетит "малыша" - расход в смешанном цикле составляет лишь 6,7 л/100 км. В базовую комплектацию включены две подушки безопасности, ABS, электроусилитель руля, аудиосистемой с USB-разъемом и двумя колонками и центральный замком с дистанционным управлением. А вот кондиционер предлагается лишь в более высоких комплектациях.

Еще один представитель класса А, пятидверный корейский хэтчбек Kia Picanto ориентирован на представительниц прекрасного пола, однако фактически дизайн авторства талантливого Питера Шрайера здесь исполнен в стиле унисекс, а мужчин и женщин в числе покупателей примерно поровну. После недавнего рестайлинга "кореец" лишился трехдверного кузова и перебрался на новую платформу, увеличившись в габаритах. Любители экзотики и спортивности могут заказать внешне агрессивное исполнение GT-Line с аэродинамическим обвесом.

По меркам машин класса А у Kia Picanto большой багажник на 255 литров. Моторная линейка включает начальный 1-литровый 67-сильный бензиновый мотор, спаренный с 5-ступенчатой "механикой". Преимущество такой машины - расход не более 4.4 л/100 км в комбинированном цикле. Старший 1,2-литровый бензиновый мотор выдает 84 л.с. и работает в связке 4-диапазонным "автоматом". Расход - 5,4 л/100 км в смешанном режиме. Цены на базовую комплектацию хэтчбека начинаются с 569 900 рублей. Однако это исполнение - почти "голое". Кондиционер и электропакет доступны лишь начиная со второй комплектации за 654 900 рублей.

Следующий герой нашего обзора, Renault Twizzy, - электрокар. В отличие от России в Европе эта модель классифицируется как квадроцикл и предлагается в пассажирском и грузовом вариантах по цене от 949 000 рублей. Такой автомобиль покупают те, кто хочет быть на пике моды. Ведь выглядит этот электрокар очень неординарно - шарообразная кабина, колеса, разнесенные по углам кузова, "гильотинные" двери. Развернуться на небольшом пятачке при габаритах 2337х1191х1461, колесной базе 1684 мм и радиусе разворота 3,4 м - не проблема.

Дорожный просвет составляет 120 мм, а снаряженная масса не превышает 450 кг без учета батарей. Салон рассчитан на двоих человек, которые размещаются друг за другом, как на мотоцикле. Объем багажника пассажирской версии составляет 31 л. Запас хода на электротяге в тепличных условиях (не зимой, при размеренной езде) не превышает 100 км. Максимальная скорость - 80 км/ч. На полную подзарядку батарейного блока уйдет 3,5 часа. В "базу" входят подушка безопасности водителя, дневные ходовые огни, борткомпьютер и розетка на 12 В. Опционально доступны задние датчики парковки и панорамная крыша.

Рамный миникар Suzuki Jimnу имеет огромную армию поклонников среди "джипперов" и любителей японской субкультуры. Надежность езды по любому дорожному покрытию обеспечивается прочной конструкцией рамы лестничного типа. Пропуск на бездорожье дают короткие свесы, неразрезные мосты и подключаемый полный привод с понижающим рядом передач. Места на втором ряду хватит разве что для детей или подростков, багажник - лишь на 113 литров. Зато вы можете протянуть руку и достать нужную вещь из багажного отсека, не вставая с водительского сиденья.

Для России модель оснащается бензиновым 1,3-литровым мотором мощностью 85 л.с. Трансмиссия - 5-ступенчатая "механика" или 4-диапазонный "автомат". Аппетит у "малыша" не детский. Версия с "автоматом" сжигает 7,8 л/100 в смешанном цикле. Не очень впечатляет и динамика ускорения до 100 км/ч - 14,1 с. для версии с "механикой" и 17,2 с. для исполнения с "автоматом". За начальную версию Suzuki Jimnу придется отдать 1 175 000 рублей. Зато базовое оснащение не бедное: две подушки безопасности, ESP, ABS, кондиционер, подогрев передних кресел, "противотуманки" и два электростеклоподъемника.

Трехдверный хэтчбек smart fortwo третьего поколения хорошо знаком даже не самым состоятельным москвичам, поскольку пользуется популярностью у служб "каршеринга". Ситикар с длиной кузова лишь 2695 мм позволяет запарковаться хоть в "игольном ушке". А еще это стильно - двери без рамок, дизайнерское оформление передней панели и кресел, вынесенный на подставке дисплей мультимедиа. Маневренность - впечатляющая. Диаметр разворота рекордный в сегменте - лишь 6,95 метра.

Салон с легкостью примет двоих взрослых даже очень высокого роста, багажный отсек - отнюдь не крохотный: на 260 литров груза. 0,9-литровый и 1-литровый бензиновые моторы мощностью от 90 до 109 л.с., работающие в связке с 5-ступенчатой "механикой" и преселективным "роботом" Twinamic, обеспечивают "крохе" достойное ускорение. Лучший результат у версии с 0,9-литровым 109-сильным двигателем - 9,5 с., отмеренные на ускорение до "сотни".

В основе нового поколения smart fortwo лежит заднеприводное шасси Renault Twingo, а это залог отличной управляемости. Наконец, расход топлива невелик - от 4,1 л/100 км до 4,5 л/100 км в смешанном цикле. Самое интересное, что эту модель можно приобрести в России не только с цельнометаллическим кузовом, но и как кабриолет. В первом случае цена составит от 890 000 рублей, во втором - от 1 390 000 рублей. Базовое оснащение включает электростеклоподъемники, круиз-контроль, светодиодные ходовые огни, ABS, EBD, ESP, монохромный ЖК-дисплей, систему контроля давления в шинах, фронтальные подушки безопасности, центральный замок с ДУ и аудиосистему.