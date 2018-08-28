Киев закрыл представительство при уставных органах СНГ

Сенсации, по утверждению местных обозревателей, не произошло, когда исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил журналистам, что Киев закрыл в текущем месяце свое представительство при уставных органах Содружества.

Со ссылкой на руководителя исполнительного органа Содружества БЕЛТА передает, что "за последнее время ничего нового не произошло". Правда, при этом Лебедев с сожалением констатирует, что "в августе Украина закрыла свое представительство при уставных органах Содружества". Хотя контакт с Украиной у Исполкома СНГ остается. Он осуществляется, по его словам, в белорусской столице через посольство Украины в Беларуси.

В украинской дипмиссии, пояснил руководитель Исполкома, "выделен специальный сотрудник, и ничего трагического здесь я не вижу. У нас десять лет назад была такая ситуация, когда советник одного из посольств совмещал свою деятельность, представляя интересы Украины при уставных органах СНГ при Исполкоме". Лебедев выразил надежду, что "Украина сохранит свое присутствие в Содружестве".

Стоит напомнить, что выход Украины из СНГ анонсировался еще в первые дни после государственного переворота в Киеве. 19 марта 2014 года страна остановила своё председательство в Совете глав государств, место в котором с 1 января 2014 года занимал президент страны Виктор Янукович. При этом, в отличие от остальных членов Содружества, Украина, будучи одной из стран-основательниц СНГ, принимала участие в организации лишь в качестве ассоциированного члена. За более чем два десятилетия Верховная рада так и не ратифицировала Устав СНГ.