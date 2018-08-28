Компания Apple откажется от технологии 3D Touch

Apple откажется от технологии 3D Touch, и произойдет это в следующем году. Такое мнение высказал аналитик Блэйн Кертис.

Вывод он сделал после общения с представителями поставщиков комплектующих для Apple в Китае.

По словам Кертиса, отказ произойдет постепенно - сперва этой технологии лишится младшая модель нового iPhone с 6,1-дюймовым ЖК-экраном (об этом ранее сообщали инсайдеры), а окончательно технологию "похоронят" в четвертом квартале 2019 года. Видимо, с выходом новых моделей смартфонов.

Напомним, 3D Touch дебютировала в 2015 году в iPhone 6S/6S Plus. Эта функция позволяет распознавать силу нажатия на экран и в зависимости от этого выполнять различные действия в приложениях. Позже похожая технология появилась в некоторых Android-смартфонах.