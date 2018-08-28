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Компания Apple откажется от технологии 3D Touch

28.08.2018,  
13:00
Текст:  Владимир Болотин
Apple откажется от технологии 3D Touch, и произойдет это в следующем году. Такое мнение высказал аналитик Блэйн Кертис.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Вывод он сделал после общения с представителями поставщиков комплектующих для Apple в Китае.

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По словам Кертиса, отказ произойдет постепенно - сперва этой технологии лишится младшая модель нового iPhone с 6,1-дюймовым ЖК-экраном (об этом ранее сообщали инсайдеры), а окончательно технологию "похоронят" в четвертом квартале 2019 года. Видимо, с выходом новых моделей смартфонов.

Напомним, 3D Touch дебютировала в 2015 году в iPhone 6S/6S Plus. Эта функция позволяет распознавать силу нажатия на экран и в зависимости от этого выполнять различные действия в приложениях. Позже похожая технология появилась в некоторых Android-смартфонах.

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