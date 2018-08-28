На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Данию и Финляндию, а на следующей проведет переговоры с коллегами в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Ожидается, что свое европейское турне Макрон завершит в гостях у канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные Елисейского дворца. Эксперты убеждены: французский лидер начинает активно продвигать среди партнеров по ЕС новую внешнеполитическую концепцию Парижа с прицелом на предстоящие в мае выборы в Европарламент. Хотя Макрон надеется на победу центристов в противовес набирающим силу правым, уверенности в этом у него пока нет.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон стал первым европейским лидером, который не просто позволил себе раскритиковать политику нынешней американской администрации, но фактически призвал Старый свет к кардинальному пересмотру отношений с Соединенными Штатами и поставил под сомнение незыблемость партнерства с Вашингтоном. Эти громкие заявления он сделал накануне в Париже, во время традиционного выступления главы республики перед дипломатическим корпусом.

Главным объектом критики Макрона, который в течение полутора часов разъяснял съехавшимся в Париж послам Франции в разных точках мира приоритеты французской дипломатии на ближайший год, стала внешняя политика Вашингтона. Президент напомнил о главных демаршах администрации Дональда Трампа. Это и выход США из Парижского соглашения по климату, и отказ от участия в многосторонней сделке по иранскому атому с одновременным восстановлением санкций против Тегерана, и намеки на возможность пересмотреть участие американцев в НАТО. Наконец, отношения между Старым и Новым светом омрачили одобренные Трампом пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, что едва не привело к полномасштабной торговой войне. Макрон прямо назвал протекционизм американцев "агрессивной и односторонней политикой". "Партнер, вместе с которым Европа после войны строила многополярный мир, кажется, повернулся спиной к нашей общей истории", - отметил Макрон. По его словам, сейчас речь идет о кризисе этой самой многополярности. Хозяин Елисейского дворца убежден: Европа "больше не может вверять свою безопасность Соединенным Штатам" и должна стать "более суверенной". "Пришло время нам самим озаботиться собственной безопасностью", - заочно обратился Макрон к коллегам.

А заодно призвал европейцев кардинально пересмотреть отношения с РФ, которые должны перерасти в "стратегическое партнерство", несмотря на разногласия по Сирии и Украине. Он напомнил, что согласованные с РФ механизмы по совместной координации гуманитарных миссий в Сирии уже работают. Борьба с киберпреступностью, безопасность в космическом пространстве, режим нераспространения химоружия и контроль над обычными вооружениями - вот лишь некоторый круг вопросов, по которым в Париже готовы перезапустить диалог с Москвой. В Париже также настаивают на восстановление отношений с Турцией, которые в последние месяцы заметно ухудшились.

"Дело вовсе не в не в том, возьму ли я под руку президента Трампа на следующем саммите. Вопрос в том, как мы будем перестраиваться", - таков был главный посыл Макрона. Европейские СМИ напоминают, что после его апрельского визита в Вашингтон американский лидер назвал гостя из Парижа своим другом и "отличным парнем". Между президентами США и Франции явно наметилась "химия", не сравнимая с прохладными отношениями того же Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Однако прошедшие месяцы показали, что все попытки Парижа повлиять на Вашингтон закончились безуспешно, отмечает Fox New. Очевидно, новый подход к отношениям между ЕС и США станет одной из главных тем предстоящих переговоров Макрона и Меркель. "В мае немецкий канцлер уже заявляла, что Европа больше не может рассчитывать на Соединенные Штаты в деле обеспечения обороноспособности, и призвала европейских партнеров "взять свою судьбу в собственные руки", - напоминает испанская El Mundo.