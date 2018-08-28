Около тысячи российских туристов не могут вылететь из Болгарии

Новости

В двух районах Ростове произошли ландшафтные пожары 19:04
Росстат: Доля убыточных организаций увеличилась 18:59
Видео: Танец Терезы Мэй со школьниками удивил соцсети 18:59
В Петербурге авиарейс на Родос задержали на час из-за дебошира 18:54
СК Петербурга проверит родителей подростков, избивших прохожих 18:45
Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Нижегородской области 18:31
ЦБ: Доходность НПФ в I квартале составила 8,1 процента годовых 18:25
Путин снял с постов 15 генералов МВД, ФСИН, СК и МЧС 18:23
Названы сроки создания новой крылатой ракеты "БраМос" 18:15
В Петербурге фура врезалась в арку XIX века 18:11
В казанской колонии осужденный найден мертвым 18:07
Актер из фильма "Ермак" скончался на Алтае 18:06
В Дагестане арестован охранник экс-главы бюро медэкспертизы 17:55
В ЕАЭС сформирован единый рынок лекарств 17:45
Собянин ввел бесплатный проезд в электробусах до 30 сентября 17:33
В Германии установили золотую статую Эрдогана высотой четыре метра 17:22
"Книгу года" назовут 5 сентября 17:21
Беларусь и Астраханская область создадут совместные предприятия‍ 17:20
Минфин возобновляет аукционы по ОФЗ 17:19
Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с РФ 17:17
СМИ: Серийные поставки БМП на платформе "Армата" начнутся в 2019 году 17:15
Питер-Ральф Шефер: Москва выбрала правильный путь в борьбе с пробками 17:03
В Госдуме ответили на обещанные Украиной "неприятные сюрпризы" для РФ 16:57
Эксперт объяснил, с чем связан скачок спроса на аренду жилья в Москве 16:51
Фото: у Анджелины Джоли опять нашли анорексию 16:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Ростуризм предупредил об опасности путешествия в Индию
Ростуризм предупредил об опасности путешествия в Индию
28.08.2018 17:36
Рубрика: Экономика

Около тысячи российских туристов не могут вылететь из Болгарии

Текст: Евгений Гайва
Около тысячи российских туристов, которые приобрели авиабилеты у туроператора "Турово", не могут вылететь из Болгарии, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Ростуризма.

"Сейчас на территории Болгарии находятся около тысячи российских туристов, которые должны были возвращаться на родину рейсами авиакомпании Bulgaria Air в период до 9 сентября и на данный момент не могут воспользоваться оплаченной авиаперевозкой", - сообщили в ведомстве.

Причина сбоя - спор двух хозяйствующих субъектов - российской туркомпании "Турово" и болгарской фирмы "Ной Тревел". Болгарская компания выступала посредником с авиакомпанией Bulgaria Air. Она досрочно прекратила сотрудничество с компанией "Турово", которая в свою очередь реализовывала авиабилеты россиянам.

Фото: depositphotos.com
Опрос: 87% туристов охладеют к Турции после отмены all inclusive

Поводом для разрыва отношений стала задолженность "Турово" болгарской фирмы "Ной Тревел". Уже проданные авиабилеты были выпущены в повторную продажу. В заложниках оказались российские туристы.

В Ростуризме призвали изменить сложившуюся систему оказания услуг авиаперевозки российским туристам, отправляющимся в турпоездку в Болгарию. "Эта система, предполагающая многоуровневые цепочки посредников, существование многих из которых не имеет под собой экономических оснований, непрозрачные схемы и условия взаиморасчетов между ними, монополизацию некоторых сегментов рынка отдельными компаниями и заключение договоров с односторонними обязательствами, не защищающих интересы туристов, создает предпосылки для удорожания услуг и неисполнения обязательств перед потребителями", - отметили в ведомстве.

В Ростуризме также отметили, что уже удалось решить вопрос с возвращением организованных детских туристических групп. В Россию вернулись более 100 детей за счет болгарского туроператора Еще 24 ребенка будут вывезены 31 августа 2018 года.

Экономика Туризм Правительство Министерство культуры Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин снял с постов 15 генералов МВД, ФСИН, СК и МЧС
Песков объяснил важность учений "Восток-2018"
Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с РФ
Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС
МВД объявило в розыск напавших на военный эшелон в Забайкалье