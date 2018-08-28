Около тысячи российских туристов не могут вылететь из Болгарии

Около тысячи российских туристов, которые приобрели авиабилеты у туроператора "Турово", не могут вылететь из Болгарии, сообщили "Российской газете" в пресс-службе Ростуризма.

"Сейчас на территории Болгарии находятся около тысячи российских туристов, которые должны были возвращаться на родину рейсами авиакомпании Bulgaria Air в период до 9 сентября и на данный момент не могут воспользоваться оплаченной авиаперевозкой", - сообщили в ведомстве.

Причина сбоя - спор двух хозяйствующих субъектов - российской туркомпании "Турово" и болгарской фирмы "Ной Тревел". Болгарская компания выступала посредником с авиакомпанией Bulgaria Air. Она досрочно прекратила сотрудничество с компанией "Турово", которая в свою очередь реализовывала авиабилеты россиянам.

Поводом для разрыва отношений стала задолженность "Турово" болгарской фирмы "Ной Тревел". Уже проданные авиабилеты были выпущены в повторную продажу. В заложниках оказались российские туристы.

В Ростуризме призвали изменить сложившуюся систему оказания услуг авиаперевозки российским туристам, отправляющимся в турпоездку в Болгарию. "Эта система, предполагающая многоуровневые цепочки посредников, существование многих из которых не имеет под собой экономических оснований, непрозрачные схемы и условия взаиморасчетов между ними, монополизацию некоторых сегментов рынка отдельными компаниями и заключение договоров с односторонними обязательствами, не защищающих интересы туристов, создает предпосылки для удорожания услуг и неисполнения обязательств перед потребителями", - отметили в ведомстве.

В Ростуризме также отметили, что уже удалось решить вопрос с возвращением организованных детских туристических групп. В Россию вернулись более 100 детей за счет болгарского туроператора Еще 24 ребенка будут вывезены 31 августа 2018 года.