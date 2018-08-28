Открывается Московский автосалон-2018

В "Крокус Экспо" стартует Московский международный автосалон 2018.

Надо сказать, что 29 августа автосалон открывает двери только для прессы. Но уже в четверг состоится официальное открытие и попасть на него смогут все желающие.

В этом году московское мотор-шоу собрало самые яркие премьеры лидеров российского автомобильного рынка. Полные линейки своих модельных рядов представят: "Volkswagen Легковые автомобили", "Volkswagen коммерческие автомобили", KIA, Hyundai, АвтоВАЗ, Geely, GAC, Haval, Lifan, JAC, IKCO и многие другие.

"Изюминкой" проекта станет премьера отечественного бренда AURUS.

Да, этот автомобиль, известный каждому интересующемуся машинами под названием "Кортеж", наконец-то представят широкой публике. На специальном стенде будет возможность внимательно разглядеть седан AURUS SENAT и лимузин AURUS SENAT Limousine представительского класса.

Напомним, что лимузин, седан и минивэн уже работают в кортеже президента. Внедорожник и мотоцикл готовятся. Будет ли на стенде полноценная линейка AURUS, станет известно только в среду.

АвтоВАЗ буквально перед открытием автосалона представил свою изюминку: внедорожный универсал LADA Granta Cross. Он получит увеличенный клиренс, пластиковые обвесы, будут определенные изменения и в салоне. Впрочем, АвтоВАЗ не стал раскрывать все секреты. Технические характеристики автомобиля станут известны чуть позже на самом автоса­лоне.

Как рассказал исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек, эта машина появится в продаже чуть позже остальных версий, в начале 2019 года. Также накануне АвтоВАЗ представил хэтчбек, лифтбек и универсал Granta.

Главной особенностью всех автомобилей семейства стал X‑образный перед, как у Lada Vesta и Xray.

На Московский автосалон привезли электрокар немецкого производства I.D. Volkswagen. Фото: Volkswagen

Это сделано за счет замены передних фар, их встраивания в верхнюю часть радиаторной решетки и использования хромированных "бумерангов".

В то же время корма выглядит практически идентично с дореформенными версиями, Х-образных выштамповок на боковинах нет.

Компания Renault представит мировую премьеру своего нового кроссовера ARKANA. По габаритам он больше Duster и Kaptur, а потому играет уже в более высоком классе. Это новый SUV С‑класса. Название новой модели образовано от латинского слова ARCANUM ("тайна"). Примечательно, что Россия станет первой страной, где начнется производство и продажа этой новой глобальной модели Renault.

Кроссовер будет поставлен на конвейер московского завода Renault, выбранного первой индустриальной площадкой, благодаря высоким стандартам качества и производственных процессов, утверждают в компании.

Также Renault представляет Stepway серию - семейство автомобилей с внедорожным характером. Это обновленный переднеприводный кроссовер Sandero Stepway. Новый кросс-седан Logan Stepway. А также грузопассажирский автомобиль Dokker Stepway.

Группа ГАЗ впервые продемонстрирует широкой публике две модели беспилотников на базе электробусов "ГАЗель NEXT". Свой беспилотник покажет и КАМАЗ

Все модели Stepway серии отличает яркий внедорожный дизайн с пластиковой защитой кузова 360° и высокий дорожный просвет до 195 мм, которые открывают широкие возможности для путешествий за город. Кроме того, все модели оснащены новой мультимедийной системой.

Специально для любителей комфортных поездок по городу Renault предлагает для Logan Stepway и Sandero Stepway новую серию Stepway City, которая оснащается автоматической бесступенчатой трансмиссией CVT X-Tronic.

Компания Hyundai представит российскую премьеру нового поколения популярного в нашей стране кроссовера Santa Fe.

Практически всю свою линейку представит KIA Motors. И у них заявлено самое большое количество премьер. Особое место в экспозиции займет первый в истории KIA автомобиль класса "гран-туризмо" - Stinger. В том числе будет представлен новый Ceed Sportswagon с самым вместительным багажным отсеком в данном классе. Дебютирует и обновленная версия самой популярной в мире модели - KIA Sportage. На автосалоне будет представлено огромное количество моделей китайских автопроизводителей. Lifan представит электромобиль 820 EV, минивэн М7, а также обновленный семиместный кроссовер MYWAY с пятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Haval представит F7, который, кстати, планирует производить на своем заводе в России уже в следующем году. В дополнение к стильному дизайну кроссовер оснащен рядом технологий - голосовое управление, подключение к интернету, подключение мобильных устройств и другие опции, отвечающие потребностям современных молодых людей

Geely покажет кроссовер SX11 и гибридный седан GE. Оба автомобиля оснащаются 1,5-литровым турбированным мотором от Volvo XC.

Также свои модели представит компания GAC Motor. Она покажет модели GA3S и GS5S, которые уже получили сертификат Таможенного союза. Впрочем, на стенде можно будет познакомиться со всей линейкой производителя. В том числе с большим кроссовером Trumpchi GS8.

Компания JAC Motors - новичок на российском рынке - покажет кроссоверы JAC S3 и JAC S5. Так же JAС решил покорить московских гостей автосалона своим электрокаром iEV с батареей 39 кВт/ч и заявленным запасом хода в 280 км.

На выставке, конечно же, будут не только электромобили, но и беспилотники. Группа ГАЗ впервые продемонстрирует широкой публике две модели беспилотников на базе электробусов "ГАЗель NEXT", оснащенные двумя разными типами систем автономного управления.

Свой беспилотник покажет и КАМАЗ. Этот автобус они разрабатывают совместно с нами.

Напомним, что Московский автосалон проходит раз в два года по четным годам. По нечетным проходит домашнее мото-шоу.Надо сказать, что в последнее время из-за кризиса на автомобильном рынке автопроизводители все реже выставляют свои новинки на автосалонах в других странах. Но кризис стал затухать. Продажи пошли вверх, чего никто не ожидал, а выставить себя на Московском автосалоне решились не многие автокомпании.

Большую свинью под эту выставку подложили санкции, под которые опасаются попасть иностранные концерны. В результате европейские, японские и американские автопроизводители отказались от участия в этом мероприятии. Исключением стали лишь Volkswagen и Renault.

Не будет на выставке ни Mercedes-Benz, ни Audi, ни BMW. Не будет "японцев" - Toyota, Mitsubishi, Nissan, - которые производят свои машины в России.

Вторая причина неучастия в московском мотор-шоу - высокие затраты. Несмотря на то, что российский авторынок оправился от кризиса, рост продаж пока низковат, чтобы европейцы начали вкладываться в него. По этой же причине в 2016 году многие компании не поехали на Парижский автосалон.

Но ценителям отечественного автопрома точно будет на что посмотреть. Также на автосалоне организованы площадки для тест-драйвов. Так что на некоторых машинах можно будет и покататься.