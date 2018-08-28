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Павел Дуров прокомментировал выдачу террористов в Telegram

28.08.2018,  
15:42
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Администрация Telegram кардинально обновила политику конфиденциальности мессенджера. Это было нужно, чтобы соответствовать европейским нормам о защите личных данных, сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем канале.

Согласно этой политике, компания может передавать спецслужбам IP-адреса и номера телефонов пользователей, которые подозреваются в терроризме. Чтобы получить эту информацию, нужно соответствующее решение суда.

Telegram заявил о готовности предоставить IP-адреса возможных террористов

Дуров отметил, что такая мера должна сделать Telegram менее привлекательной площадкой для тех, кто занимается пропагандой терроризма - независимо от того, воспользуется ли когда-нибудь администрация мессенджера этим правом.

Напомним, что мессенджер блокируется на территории России по решению суда. Комментируя новую политику конфиденциальности Telegram, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство приветствует такие шаги. В то же время о разблокировке сервиса речи пока не идет.

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