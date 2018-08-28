Роскомнадзор назвал условие для разблокировки Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство приветствует решение Telegram по изменению политики конфиденциальности. По его мнению, это первый ответ со стороны сервиса на требования российских законов. Ранее в компании отметили, что Telegram готов по решению суда выдавать спецслужбам IP-адреса и номера сотовых телефонов пользователей, которые подозреваются терроризме.

"Безусловно, Роскомнадзор приветствует такое решение администрации мессенджера, поскольку это первый, после долгого периода молчания, ответ со стороны менеджмента Telegram на требования российского антитеррористического законодательства и закона об организаторах распространения информации", - передает его слова РИА Новости.

Но пока Роскомнадзор не прекратит блокировать Telegram. Для этого нужно решение ФСБ, подтвердили "РГ" в ведомстве. Пока мессенджер не предоставил ФСБ ключи для дешифрования сообщений своих пользователей.