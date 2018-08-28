Мессенджер Telegram скорректировал свою политику конфиденциальности. Он не исключил возможность раскрытия IP-адресов и номеров телефонов предполагаемых террористов в случае получения судебного решения. Об этом отмечается на сайте компании в разделе "политика конфиденциальности".

Но пока мессенджер не передавал данные пользователей, уточнили в компании.

В России этот сервис блокируется с апреля, так как его владельцы отказались передавать ключи дешифрования сообщений ФСБ. И пока позиция компании в этом вопросе не изменилась.