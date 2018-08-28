Путин выступит с телеобращением по пенсионному законопроекту

Президент России Владимир Путин объявит о своей позиции по законопроекту об изменениях в пенсионной системе уже завтра.

"Это будет телеобращение", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подтвердил, что с таким заявлением Путин выступит завтра, в среду, 29 августа.

Напомним, что сегодня в Омске президент сообщил, что, "возможно, прямо завтра" детально сформулирует свое отношение и выступит с соответствующим заявлением. "Самое главное, чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан", - сказал он.

"И потому все наши шаги должны быть системными и всесторонне просчитанными", - подчеркнул глава государства. "Если преобразования и необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система России соответствовала реалиям сегодняшнего дня, была финансово устойчивой, но, самое главное, обеспечивала достойное качество жизни", - заключил Путин.