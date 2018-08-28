Путин выступит с заявлением по изменениям пенсионной системы

Президент России Владимир Путин намерен в ближайшее время, возможно, уже в среду, выступить с заявлением, касающимся изменений в пенсионном законодательстве. Об этом он сообщил в ходе совещания по социально-экономическим вопросам с участием первого вице-премьера Антона Силуанова, вице-премьера Татьяны Голиковой, министра труда Максима Топилина, министра экономического развития Максима Орешкина и помощника президента РФ Андрея Белоусова.

Глава государства отметил, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект вызвал широкую дискуссию в обществе и немало опасений у будущих пенсионеров.

"Правительство руководствовалось жесткими экономическими, демографическими, финансовыми расчетами. Так и должно быть. Это важно, это необходимо. Но прошу при этом не забывать, что все наши решения будут касаться судеб миллионов людей и должны быть справедливыми", - сказал он.

Путин подчеркнул, что здесь нельзя действовать "механически, формально", необходимо учитывать интересы граждан, самые разные жизненные ситуации. "Именно такое - человеческое измерение должно присутствовать в предлагаемых нормах законодательства", - считает глава государства.

При этом Путин отметил, что "все решения, связанные с обеспечением интересов граждан, прежде всего старших возрастов, их трудовых прав, медицинской помощи, социальной защиты, должны приниматься с опережением". И предостерег от следования принципу "короля-солнца" Людовика IV "после меня - хоть потоп". "Мы не можем так поступать, если ответственно относимся к стране", - уверен президент.

"Если преобразования и необходимы, то именно для того, чтобы пенсионная система соответствовала реалиям сегодняшнего дня. Не просто была устойчивой на десятилетия вперед, но самое главное - чтобы эти изменения обеспечивали достойное качество жизни, защищали интересы нынешних и будущих поколений наших граждан", - добавил глава государства.

"Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением. Но, прежде, чем это сделать, хотел бы еще раз послушать ваши соображения", - заключил Владимир Путин.

Затем совещание продолжилось в закрытом режиме.