Концепция устойчивого развития городов призвана улучшить качество жизни населения. Каждый муниципалитет, опираясь на базовые положения, подходит к ее реализации индивидуально - с учетом исторически сложившихся особенностей региона. О развитии города Брянска рассказал его глава Александр Хлиманков.

Александр Анатольевич, понятие "устойчивое развитие города" подразумевает постоянное движение в общественном, экономическом и иных направлениях. При этом основными критериями принято считать социальные, экономические и экологические. На что вы делаете упор в своей работе?



Александр Хлиманков: В Брянске применяется комплексный подход к развитию города. Мы уделяем большое внимание созданию комфортной городской среды. Так, в течение 2017-2018 годов центральная часть полностью преобразилась. Долгие годы стержневая ось города от площади Ленина до главной водной артерии - реки Десны - находилась в удручающем состоянии. Благодаря поддержке губернатора Брянской области Александра Богомаза в областном центре прошла масштабная реконструкция. Нам удалось восстановить одну из достопримечательностей Брянска - центральную лестницу по бульвару Гагарина. За счет федеральных, областных и городских средств был капитально отремонтирован концертный зал "Дружба" и прилегающие к нему территории, завершилось благоустройство скверов - Семеновского и Дружбы народов. Здесь появились прекрасные цветочные часы, которые не только радуют горожан обилием красок, но и показывают точное время.

Отдельно хочется отметить, что к благоустройству родного города подключился и бизнес. Брянские предприниматели по собственной инициативе обновили городскую набережную и Славянскую площадь, установили на ней новый светомузыкальный плоскостной фонтан, детскую игровую площадку с травмобезопасными фигурами. Все это уже успели оценить по достоинству брянские жители, особенно дети. Также заметно преобразились места отдыха в разных районах города - парк железнодорожников, парк им А. С. Пушкина, Центральный парк культуры и отдыха.

Основным показателем планомерного развития любого города является экономика…



Александр Хлиманков: Наша работа строится на основе тесного взаимодействия с губернатором и правительством Брянской области, с исполнительной властью, с трудовыми коллективами предприятий и организаций. Совместная деятельность нацелена на реализацию основных направлений, определенных указами и поручениями президента Российской Федерации. По итогам 2017 года доходы бюджета города Брянска составили около восьми миллиардов рублей. Нам удалось погасить почти полуторамиллиардную кредиторскую задолженность. Была стабилизирована задолженность по банковским кредитам. Среднемесячная зарплата за год увеличилась по сравнению с 2016 годом на 6,9 процента.

Большой вклад в привлечение инвестиций в экономику города вносят промышленные предприятия Брянска. В 2017 году они реализовывали более 30 инвестиционных проектов модернизации и создания новых производств, выпуска новых видов продукции общей стоимостью около 11,6 миллиарда рублей.

Решить задачи, связанные с повышением качества жизни, невозможно без учета общественного мнения

Одной из основных составляющих экономического потенциала города продолжает оставаться промышленный комплекс, показывающий увеличение объемов производства и внутреннего спроса. За 2017 год крупные и средние предприятия города отгрузили товары собственного производства, выполнили работы и услуги по хозяйственным видам деятельности на 6,7 процента больше по сравнению с 2016-м.

В концепции устойчивого развития городов важное место занимает последовательное повышение жизненного уровня и благосостояния населения. Как с этим обстоят дела в Брянске?



Александр Хлиманков: Социальной политике в Брянске уделяется первоочередное внимание. В городе решается жилищный вопрос для социально незащищенных категорий граждан. Так, в 2017 году улучшили условия проживания, в том числе с использованием государственной поддержки (включая социальные выплаты и государственные жилищные сертификаты), 239 семей. Было приобретено 43 квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Строго в установленный федеральным законом срок - до 1 сентября 2017 года - завершили все мероприятия по переселению граждан из аварийного фонда. В целом с момента начала реализации данной программы в Брянске удалось расселить 789 жилых помещений. Предоставляются земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов многодетным семьям города Брянска.

Общественный транспорт часто называют нервной системой города. Малейший сбой в ней сразу отражается на жителях. Понимая это, губернатор при поддержке областной Думы принял беспрецедентное решение: были выделены огромные средства на полное обновление парка нашего автотранспортного предприятия. В 2017-2018 годах мы получили из областного бюджета 700 миллионов рублей на покупку автомобильного транспорта общего пользования. В прошлом году начали реализовывать эти амбициозные планы в жизнь: в конце декабря 20 автобусов приступили к перевозке пассажиров. В этом году на муниципальные маршруты уже вышло 53 новых машины. В июле, в 74-ю годовщину образования Брянской области, Брянск получил прекрасный подарок - 28 новеньких автобусов среднего класса марки ЛиАЗ-429260. Осенью будет поставлено еще 28 автобусов. Это первое приобретение нового подвижного состава для нашего автотранспортного предприятия за 10 лет.

Реализация задач, связанных с повышением качества жизни, развитием экономической и социальной инфраструктуры, невозможна без учета общественного мнения, выстраивания системы информационного взаимодействия с конкретными целевыми группами, без работы по формированию патриотизма, лояльности к городу. Как вы выстраиваете работу с населением?



Александр Хлиманков: Все депутаты, включая главу города и его заместителей, проводят ежемесячные приемы граждан. В горсовете ведется как традиционный, так и электронный прием обращений. Также мы внедряем современные информационно-коммуникационные технологии в работу представительного органа. На сегодняшний день это является необходимым условием обеспечения информирования населения о деятельности органов местного самоуправления, организации полноценного диалога "население - власть".

Был обновлен и приведен в соответствие с федеральным законодательством по доступности и наполняемости официальный сайт города Брянска. Это повысило удобство пользования, облегчило поиск по ресурсу. Разработана и внедрена концепция обеспечения доступа к информации о деятельности Брянского городского Совета народных депутатов в социальных сетях. Были созданы и оформлены группы "Брянский Горсовет" в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Успешно прошла интеграция сайта Брянского городского Совета народных депутатов с социальными сетями.

Концепция предполагает жесткую и обоснованную регламентацию хозяйственного использования природной среды.



Александр Хлиманков: В минувшем году в Брянске были приняты правила землепользования и застройки города. Ими закреплены ограничения, утвержденные Генеральным планом в соответствии с законодательством об охране историко-культурного, археологического наследия, об охране природного ландшафта, памятников природы, лесного фонда, объектов инженерной инфраструктуры и т. д. Например, к особо охраняемым природным зонам в черте города Брянска отнесены роща "Соловьи", Верхний и Нижний Судки, Ясень на Покровской горе, Ботанический сад им. Б. В. Гроздова. В документе подробно и четко отражено, какой вид деятельности разрешен и что запрещено на их территории. И так для каждой единицы зонирования.

Территория Брянска изобилует разнообразием природных объектов. Четыре внутригородских административных района отделены друг от друга реками и природными оврагами. В Советском районе города расположены уникальные природные уголки - Верхний и Нижний Судки, которые являются ландшафтно-рекреационной территорией и формируют систему открытого пространства Центрального района города. Эти два оврага имеют статус памятников природы, в народе их называют легкими городами. Генеральным планом города Брянска предусматривается сохранение и обеспечение режимов их охраны.

К сожалению, на склонах оврагов порой образовываются стихийные свалки. Весной этого года мы совместно с неравнодушными жителями города на общегородских субботниках приступили к очистке памятников природы. К нашей инициативе активно присоединились студенты и преподаватели брянских вузов, представители силовых структур, интеллигенция.

Каким вы видите Брянск в будущем и какие цели ставите перед собой и своей командой?



Александр Хлиманков: Уверен, что Брянск продолжит оставаться современным и удобным для жизни городом, с развитой инфраструктурой, ухоженными улицами и скверами, счастливыми жителями и смеющимися детьми. А основными задачами в работе власти вижу повышение эффективности и конкурентоспособности экономики города, сохранение стабильности на рынке труда, развитие транспортной инфраструктуры, обеспечение бесперебойного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, поддержку социально незащищенных слоев населения, повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых жителям, сохранение природного богатства и разнообразия.