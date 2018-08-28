За проезд в московских автобусах разрешат платить картой

Во всех автобусах и троллейбусах, где с 1 сентября снимут турникеты, за проезд можно будет платить банковской картой.

Напомним, с первого сентября весь наземный транспорт города будет работать без турникетов. Взамен у каждой двери устанавливается валидатор для оплаты проезда.

Новые устройства не только умеют считывать "Тройки", соцкарты и билеты, но и карты с бесконтактными системами платежей PayPass, PayWave и другими, сообщает портал мэра Москвы.

Стоимость проезда в этом случае составит 40 рублей - это на 15 рублей дешевле, чем покупать билет у водителя, а также экономит время и водителя, и других пассажиров.

Новые валидаторы начали устанавливать в Москве в прошлом году, к лету они работали, в частности, на 45 автобусных маршрутах, проходящих через спортивные объекты, задействованные в чемпионате мира по футболу, а также на маршрутах, популярных у болельщиков.

Всего к 1 сентября город закупил около 6,5 тысячи валидаторов.

Напомним, снимать турникеты в наземном транспорте начали с 1 января этого года - их убрали на маршрутах, где работают автобусы большой вместимости. Затем к лету турникеты отключили во всех трамваях. После этого мэр Москвы Сергей Собянин распорядился с 1 сентября снять турникеты во всех автобусах и троллейбусах.

Без турникета время посадки в автобус сокращается до 30 секунд, а поездки - на 20 процентов.