Первое в Европе беспилотное такси выехало на улицы Иннополиса

Компания "Яндекс" начала тестировать первое в Европе беспилотное такси. Машина без водителя уже совершила пробные рейсы с первыми пассажирами. Заезд признан удачным.

Площадкой для тестирования беспилотного такси выбран Иннополис в Татарстане. Город подходящий: здесь низкий автомобильный трафик, новые дороги и немного пешеходов.

Соглашение между Татарстаном и компанией "Яндекс", которая и запустила беспилотное такси, предусматривает, что оно будет бесплатным. В тестовой зоне города сейчас открыто пять точек посадки и высадки пассажиров. Их разместили возле ключевых объектов Иннополиса: университета, стадиона, медицинского центра, жилого квартала "Зион" и административно-делового центра имени Попова, где расположен офис российской интернет-компании.

Как объяснила гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина, воспользоваться услугами беспилотника в Иннополисе смогут взрослые жители, которые дадут согласие на участие в тестировании. Работает такси ежедневно. Электронный водитель соблюдает все Правила дорожного движения, пропускает пешеходов, умеет распознавать и объезжать препятствия, а при необходимости сможет экстренно затормозить. Во время тестирования в салоне будет постоянно находиться инженер-испытатель.

- Нынешним летом машина впервые проехала в автоматическом режиме почти 800 километров от Москвы до Казани. Для нас технология беспилотного вождения - одна из ключевых тем. Мы уверены, что в ближайшие несколько лет они найдут применение в общественном транспорте, каршеринге или, например, в такси. Это позволит сделать перевозки дешевле и доступнее, а самое главное, безопаснее, - заявила Елена Бунина.

Одним из первых пассажиров беспилотного такси в Иннополисе стал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он уверен: через несколько лет беспилотники в стране вообще станут обычным явлением. Эти технологии становятся все более доступными.

- Убежден, что беспилотный автомобиль более надежен. Я профессионально вожу автомобиль, поэтому могу оценить. Система работает очень плавно. Поворот и торможение осуществляются комфортно и надежно. Нам очень важно отработать эту систему. В следующем году в Казани пройдет чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills, и мы очень надеемся, что жители не только Иннополиса, но и нашей столицы сумеют воспользоваться возможностями беспилотных автомобилей, - отметил Рустам Минниханов.

На время тестирования пассажиров будет сопровождать инженер-испытатель. Услуги чудо-такси бесплатны

"Яндекс" начал работу над своим беспилотным автомобилем в 2016 году, а первые испытания состоялись в феврале этого года в Москве. Этим летом во время чемпионата мира по футболу в Казани также в тестовом режиме работал беспилотный автобус, разработанный КАМАЗом. Главное отличие было в том, что он курсировал по прямой, построенной специально для этого и огороженной забором дороге без автомобилей и пешеходов. В большей степени это был аттракцион для гостей ЧМ.