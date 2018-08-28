Напавший на воинский эшелон в Забайкалье был связан с криминалом

Погибший в результате попытки нападения на воинский эшелон в Забайкальском крае был связан с криминальным миром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города Петровск-Забайкальский.

По данным агентства, мужчина отмечал свой день рождения в привокзальном кафе на станции Петровский Завод. Праздник закончился конфликтом с военными.

В администрации города пояснили, что в какой-то момент военные зашли в соседний магазин за продуктами, где у них возникла перебранка с отдыхавшими. После местные жители направились к воинскому эшелону и, никак не среагировав на предупредительный выстрел в воздух часового, попали под огонь.

В результате атаки местных жителей на воинский эшелон мужчина погиб.

Как пояснили ранее в Восточном военном округе, стрелявший в нападающих часовой действовал в рамках положения Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ.