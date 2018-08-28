Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве

В Сети появилось видео отдыха президента России Владимира Путина в Туве.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин провел субботу и воскресенье на Енисее - "походил по горам, полюбовался красотами". В поездке главу государства сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников.

В прошлом году глава государства также отдыхал в Сибири - он побывал в тувинской тайге, рыбачил в горных озерах, занимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам на моторных лодках и плотах, а также совершал переходы по горам.