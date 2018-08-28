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28.08.2018 08:23
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин: Россия способна на технологический прорыв

Текст: Галина Мисливская (Новосибирск)

Второй день рабочей поездки президента России Владимира Путина по Сибирскому федеральному округу начался с посещения международного форума технологического развития "Технопром-2018" в Новосибирском экспоцентре.

Это мероприятие проходит с 2013 года, импульсом для его создания стали "майские указы" главы государства 2012 года, один из которых был посвящен формированию долгосрочной экономической политики. Нынешний форум проходит под девизом "Наука как индустрия". Одним из главных событий на нем станет проведение первого публичного обсуждения проекта развития Новосибирского Академгородка.

Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Как рассказал президенту в ходе посещения выставки "Технопром-2018" врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, Новосибирский научный центр (ННЦ) объединит три академгородка, на его базе будет сформирован портфель из более 30 инновационных, социальных и инфраструктурных проектов.

Выступая на пленарном заседании форума, глава государства отметил, что "в экспозиции представлены очень интересные и перспективные отечественные проекты в самых разных областях - от наноматериалов до медицинских и аэрокосмических технологий". "Надеюсь, что благодаря этому форуму они получат необходимую поддержку и дальнейшее развитие в современных условиях быстрых технологических изменений, глобальной конкуренции за научное индустриальное первенство", - добавил он.

Владимир Путин подчеркнул, что в современном мире знания и технологии определяют качество жизни людей, эффективность экономики, модернизируют инфраструктуру и госуправление. От развития и быстрого внедрения научных разработок зависят позиции стран в мире, особенно таких крупных, как Россия. "Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей. Убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества", - заявил президент.

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