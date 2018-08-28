Путин пообщался с омичами и расписался в школьных дневниках

Новости

ВЦИОМ назвал долю россиян, занимающихся спортом 12:50
В Крыму назвали вероятный источник выброса в атмосферу 12:48
В Петербурге возбудили дело об избиении отдыхающих в Таврическом саду 12:47
В Костроме двое пострадали в тройном ДТП на мосту 12:47
Киев закрыл представительство при уставных органах СНГ 12:45
Путин выступит с телеобращением по пенсионному законопроекту 12:44
Трейлер: Розамунд Пайк в байопике о военной журналистке 12:42
На Урале сотрудницу турфирмы осудили за обман десятков людей 12:39
Минобороны продлит срок службы ракет зенитного комплекса "Стрела-10" 12:37
Под Коктебелем нашли древнее поселение 12:32
В Роскомнадзоре сообщили о возможной блокировке "Яндекс.Видео" 12:27
Этим летом в Москве съедали 300 тонн мороженого каждый день 12:25
Найдены родные погибшей в 1987 году на Эльбрусе альпинистки 12:24
Пермский театр объявил кастинг черных котов 12:21
В Сочи скончался главный следователь полиции Тюмени 12:19
Свердловский министр взыскал 3 миллиона за полгода в СИЗО 12:07
В Башкирии отец чуть не задушил сына за отказ идти за сигаретами 12:04
В Орле названа причина трех взрывов газа в жилом доме 12:00
Раскрыты характеристики украинской противокорабельной ракеты 11:51
На Урале альфонса осудили за обман на миллион рублей 11:50
Что нужно знать о новой Lada Granta 11:46
В Кировской области из-за кабана разбилась многодетная семья 11:44
На Су-57 испытали революционную систему связи 11:41
Стали известны подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье 11:35
В Красноярске осудили членов банды, грабившей АЗС по всей стране 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
28.08.2018 11:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин пообщался с омичами и расписался в школьных дневниках

Текст: Галина Мисливская

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Сибирский федеральный округ осмотрел реконструированную улицу в центре Омска и пообщался с местными жителями.

Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве

Жители задали насущные вопросы президенту, связанные с развитием региона, сообщает РИА Новости. В частности, прозвучала просьба к федеральным властям о создании рабочих мест в области. Президент ответил, что он поручит пересмотреть ряд программ.

Путин проведет в Омске совещание по социально-экономическим вопросам

Жители Омска также попросили у президента сделать в городе больше спортивных площадок во дворах. "Мы хорошую программу сделали, по 25 миллиардов с федерального бюджета выделяем как раз на внутридворовое пространство, и Омск тоже получает... Программа идет, программу будем продолжать", - ответил глава государства на просьбу. По его словам, в планах у властей строительство в Омске около 100 спортивных площадок.
Омичи пожелали президенту здоровья и стойкости в его "очень трудной работе".

В конце встречи президент сфотографировался с некоторыми участниками встречи, расписался на своих же портретах и в школьных дневниках.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС
Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве
Клепач назвал стоимость рубля в конце года
Студентам присвоят военное звание без призыва в армию‍
"Мировой Центробанк" предсказал глубокий кризис из-за торговых войн