Путин пообщался с омичами и расписался в школьных дневниках

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Сибирский федеральный округ осмотрел реконструированную улицу в центре Омска и пообщался с местными жителями.

Жители задали насущные вопросы президенту, связанные с развитием региона, сообщает РИА Новости. В частности, прозвучала просьба к федеральным властям о создании рабочих мест в области. Президент ответил, что он поручит пересмотреть ряд программ.

Жители Омска также попросили у президента сделать в городе больше спортивных площадок во дворах. "Мы хорошую программу сделали, по 25 миллиардов с федерального бюджета выделяем как раз на внутридворовое пространство, и Омск тоже получает... Программа идет, программу будем продолжать", - ответил глава государства на просьбу. По его словам, в планах у властей строительство в Омске около 100 спортивных площадок.

Омичи пожелали президенту здоровья и стойкости в его "очень трудной работе".

В конце встречи президент сфотографировался с некоторыми участниками встречи, расписался на своих же портретах и в школьных дневниках.