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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стрелял правильно. По уставу

В Забайкалье часовой застрелил пьяного жителя, напавшего на военный эшелон
Текст: Екатерина Дементьева
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
В Забайкалье на станции Петровский Завод разгорелся конфликт военнослужащих с местными жителями, в результате которого один человек погиб.

Официальные сведения пресс-службы Восточного военного округа лаконичны: "Военнослужащий 26 августа в 23.40 по местному времени, выполняя обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае, выстрелил по группе неизвестных лиц. Они нарушили границу поста и предприняли попытку нападения на караул. На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Отметим, что о происшествии стало известно только накануне. Местные источники на детали куда более щедры. Так, в Забайкалье вовсю обсуждают личности нападавших. Это, если верить жителям Петровска-Забайкальского - городка, где находится та самая станция, - местная "братва". Тем вечером в привокзальном кафе она отмечала день рождения одного из лидеров. И надо же было в это время солдатам с остановившегося эшелона появиться на пороге. Вроде бы заглянули за едой.

Глава Петровска-Забайкальского Александр Таранов подтвердил, что все началось со ссоры между военнослужащими и пьяной компанией. Двое солдат получили ножевые ранения и побежали к вагонам. Разгоряченные алкоголем и дракой местные "бойцы" бросились за ними. Однако военные следователи не подтверждают факт ранения солдат, равно как и ссоры в кафе. По данным Военного следственного управления СКР, около 10 человек стали забрасывать камнями часовых у эшелона. А дальше произошло то, что и должно было произойти рядом с охраняемым объектом. Караульный окликнул, выстрелил в воздух, но, видимо, компания не восприняла угрозу всерьез. Часовой открыл огонь на поражение, после чего нападавшие разбежались. Официально установлено наличие судимости у погибшего. В ВВО отметили, что часовой действовал по положениям устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ. А эшелон последовал дальше к пункту назначения. На месте ЧП военные следователи проводят доследственную проверку по факту нападения, на месте работает бригада СКР.

Эшелон следовал через Петровский Завод на учения, подготовка к которым ведется в Восточном и Центральном военных округах. Это будут крупнейшие учения с 80-х годов прошлого века. В них задействуют до 300 тысяч солдат, более 36 тысяч единиц боевой техники, Тихоокеанский и Северный флот, ВВС. Напомним также, что с 20 по 25 августа проводилась внезапная проверка боеспособности соединений и воинских частей Центрального и Восточного военных округов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Забайкальский край
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