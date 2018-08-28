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28.08.2018 15:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД объявило в розыск напавших на военный эшелон в Забайкалье

Правоохранители ведут поиски жителей Забайкалья, которые ночью напали на воинский эшелон на станции Петровский завод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника транспортного управления МВД генерал-майора полиции Василия Ярцева.

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По его словам, на караул, охранявший состав, напали местные жители. Ярцев уточнил, что, помимо погибшего, среди нападавших есть также один раненый. Остальных злоумышленников сейчас ищут.

По предварительным данным СК РФ, всего в нападении участвовали порядка 10 человек. Они подошли к границе охраняемой зоны и начали бросать в часовых камни. Те, дабы предотвратить проникновение на охраняемый объект, попытались остановить мужчин голосовыми командами и предупредительными выстрелами в воздух. Поскольку принятые меры не остановили попытку прорва, по нападавшим был открыт огонь.

Погиб мужчина, который, по данным следователей, был пьян в момент инцидента. Также сообщалось, что он был судим и связан с местным криминалитетом. По факту применения оружия часовым военные следователи ведут проверку. Материалы о нападавших также переданы в органы прокуратуры.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Забайкальский край
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