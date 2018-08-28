МВД объявило в розыск напавших на военный эшелон в Забайкалье

Правоохранители ведут поиски жителей Забайкалья, которые ночью напали на воинский эшелон на станции Петровский завод. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника транспортного управления МВД генерал-майора полиции Василия Ярцева.

По его словам, на караул, охранявший состав, напали местные жители. Ярцев уточнил, что, помимо погибшего, среди нападавших есть также один раненый. Остальных злоумышленников сейчас ищут.

По предварительным данным СК РФ, всего в нападении участвовали порядка 10 человек. Они подошли к границе охраняемой зоны и начали бросать в часовых камни. Те, дабы предотвратить проникновение на охраняемый объект, попытались остановить мужчин голосовыми командами и предупредительными выстрелами в воздух. Поскольку принятые меры не остановили попытку прорва, по нападавшим был открыт огонь.

Погиб мужчина, который, по данным следователей, был пьян в момент инцидента. Также сообщалось, что он был судим и связан с местным криминалитетом. По факту применения оружия часовым военные следователи ведут проверку. Материалы о нападавших также переданы в органы прокуратуры.