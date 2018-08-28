СК начал проверку после нападения на военный эшелон в Забайкалье

Сотрудники военного отдела СК РФ проводят доследственную проверку по факту применения оружия военнослужащим в ходе нападения на воинский эшелон в Забайкалье. Об это сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, эшелон остановился на станции Петровский завод примерно в 22.00. Вокруг состава был выставлен вооруженный караул. Через три часа к охраняемой зоне приблизились порядка 10 человек и начали забрасывать часовых камнями. Нападавших не остановили ни голосовые команды караула, ни предупредительные выстрелы в воздух. После по ним был открыт огонь, в результате которого погиб один человек.

Следователи установили, что погибший был пьян. Как ранее писала "РГ", мужчина отмечал свое день рождение, однако в ходе празднования у его компании завязалась перепалка с военнослужащими, которые заходили в соседний магазин. После конфликта толпа местных жителей отправилась к эшелону. Отмечается, что погибший был ранее судим и связан с местным криминалитетом.

Воинский эшелон следовал на полигон "Цугол" для участия в учениях "Восток-2018", которые пройдут в регионе с 11 по 15 сентября. В связи со следственными действиями, организованными на месте ЧП, состав задержался на 4 часа, сообщает РИА Новости.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Как подчеркнули в Восточном военном округе, стрелявший караульный применил оружие в строгом соответствии с положениями воинского Устава. В прокуратуру были также отправлены материалы в отношении остальных нападавших.