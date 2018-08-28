Стали известны подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье

Воинский эшелон в Забайкалье, часовой которого застрелил жителя станции Петровский Завод, направлялся для подготовки к учениям "Восток-2018", которые пройдут в регионе с 11 по 15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Напомним, ранее сообщалось, что местные жители напали на воинский эшелон после конфликта около одного из привокзальных кафе. В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные скрылись.

Известно, что погибший был связан с криминалом. В Восточном военном округе пояснили, что стрелявший часовой действовал в рамках положения Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ.