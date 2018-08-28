Новости

Свердловский министр взыскал 3 миллиона за полгода в СИЗО 12:07
В Башкирии отец чуть не задушил сына за отказ идти за сигаретами 12:04
В Орле названа причина трех взрывов газа в жилом доме 12:00
Раскрыты характеристики украинской противокорабельной ракеты 11:51
На Урале альфонса осудили за обман на миллион рублей 11:50
Что нужно знать о новой Lada Granta 11:46
В Кировской области из-за кабана разбилась многодетная семья 11:44
На Су-57 испытали революционную систему связи 11:41
Стали известны подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье 11:35
В Красноярске осудили членов банды, грабившей АЗС по всей стране 11:33
В Петербурге суд признал банкротом банк "Советский" 11:32
Facebook восстановил страницу Анатолия Шария 11:30
Около 300 тысяч военных задействуют в "Востоке-2018" 11:30
Путин пообщался с омичами и расписался в школьных дневниках 11:28
Устроивший стрельбу на кибертурнире в США имел проблемы с психикой 11:25
ФАС назвала маленькую женскую грудь физическим недостатком 11:20
В Испании около 50 беженцев высадились на туристическом пляже 11:19
К берегам Владивостока вынесло лодку с мертвым человеком 11:13
Дакота Джонсон и Арми Хаммер сыграют в "Тараканах" 11:11
МИД призвал Берлин и Вашингтон повлиять на террористов в Идлибе 11:10
Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС 11:03
Студентам присвоят военное звание без призыва в армию‍ 11:00
Белорусский гроссмейстер выиграл турнир в Петербурге 10:59
Оскар Айзек присоединится к киновселенной DC 10:53
Опрос: 87% туристов охладеют к Турции после отмены all inclusive 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
28.08.2018 11:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье

Текст: Оксана Грибанова

Воинский эшелон в Забайкалье, часовой которого застрелил жителя станции Петровский Завод, направлялся для подготовки к учениям "Восток-2018", которые пройдут в регионе с 11 по 15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В Москве водители устроили массовую драку со стрельбой

Напомним, ранее сообщалось, что местные жители напали на воинский эшелон после конфликта около одного из привокзальных кафе. В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные скрылись.

Известно, что погибший был связан с криминалом. В Восточном военном округе пояснили, что стрелявший часовой действовал в рамках положения Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Забайкальский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС
Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве
Клепач назвал стоимость рубля в конце года
Студентам присвоят военное звание без призыва в армию‍
"Мировой Центробанк" предсказал глубокий кризис из-за торговых войн