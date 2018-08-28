Экс-замглавы Новгородской области заподозрили в даче взятки

Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы новгородской администрации Арнольда Шалмуева. Экс-чиновника подозревают в даче взятки в 17 миллионов рублей, которые он передал бывшему сенатору от региона, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Новгородской области.

Новый преступный эпизод выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД. По предварительным данным, инцидент произошел в 2012 году, когда подозреваемый еще занимал пост вице-губернатора Новгородчины.

За 17 миллионов рублей сенатор, по информации областной полиции, обещал оказать новгородскому чиновнику содействие. В том числе в части передачи Шалмуеву полномочий в сфере дорожного строительства и ремонта автодорог в регионе.

Напомним, в 2016 году суд приговорил Арнольда Шалмуева к 8 годам 10 месяцам лишения свободы за хищение бюджетных денег, которые должны были пойти на ремонт и содержание новгородских дорог. Экс-сенатор от области сейчас объявлен в международный розыск.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "дача взятки", продолжается. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.