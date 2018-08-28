Герой Михаила Боярского воскреснет в новых "Гардемаринах"

Михаил "Тысяча чертей!" Боярский лично подтвердил, что вернется в четвертой части отличного киносериала о гардемаринах. Слова Михаила Сергеевича приводит канал "360".

В "Гардемаринах IV", постановкой которых занимается бессменный демиург цикла Светлана Дружинина, Боярский вновь сыграет погибшего в предыдущей части шевалье де Брильи.

"Идея не моя, но я с удовольствием принял предложение Дружининой", - уведомил Михаил Сергеевич. Добавив, что в картине будут играть его друзья, "в том числе - Дмитрий Харатьян".

При этом артист признался, что его больше интересует не роль де Брильи, а то, каким выйдет новый фильм в целом.

К слову, съемки уже стартовали - 25 августа.

Вместе с Боярским и Харатьяном в картине снимутся Ольга Машная, Кристина Орбакайте, Александр Домогаров, а также Анна Семенович и Дима Билан - новые лица. Ранее стало известно, что изначально заявленный Никита Пресняков, внук Аллы Борисовны, из проекта выбыл.

События фильма будут завязаны на 1787 году - временах Русско-турецкой войны. По центру - повзрослевшие дети "оригинальных гардемаринов", которых сыграют молодые актеры.

Премьера телефильма "Гардемарины, вперед!" (гардемарины - унтер-офицеры Русского императорского флота), в основе которого - роман советской писательницы Нины Соротокиной "Трое из Навигацкой школы", состоялась в 1988 году. В 91-м вышла вторая часть - "Виват, гардемарины!", через год - "Гардемарины III".

Предполагалось, что съемки четвертой части начнутся еще в 1991-м, но возникли финансовые неурядицы, и проект свернули.