Самый мощный ледокол в мире через год выйдет в море

В ноябре 2019 года предполагается вывести в море на ходовые испытания головной ледокол "Арктика" - первый современный гражданский атомоход ЛК-60Я проекта 22220.

Предполагается, что испытания самого мощного в мире ледокола займут около двух месяцев. Сейчас судостроители завершают окраску палубной надстройки ледокола. Эту работу предполагается закончить в сентябре, после чего надстройка будет иметь цвета российского триколора.

Строительство атомохода оказалось сложнее, чем предполагалось. Заложен он был в 2013 году. Сроки сдачи сдвигались не раз, например, осенью прошлого года сообщалось, что "Арктику" предполагается сдать в первой половине 2019 года. Причинами переноса стали проблемы с поставками турбинного оборудования для двигательных установок. Их должны были сделать на Харьковском турбинном заводе, но не сделали. Изготовить турбины для нового ледокола вызвалось российское предприятие, которому пришлось вложить большие средства в глубокую модернизацию единственного в стране универсального испытательного стенда большой мощности для судовых паротурбинных установок (ПТУ). На нем в июне 2017-го прошли испытания турбин для "Арктики".

Помимо "Арктики", сегодня в Санкт-Петербурге строятся еще два атомных ледокола этого проекта: "Сибирь" и "Урал". В ближайшем будущем возможно подписание контракта на строительство еще двух ледоколов того же проекта. Предполагается, что это произойдет либо в четвертом квартале 2018 года, либо в первом квартале 2019-го.

Универсальные двухосадочные атомные ледоколы данного проекта станут самыми большими и мощными в мире. Длина судна этого типа составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Главная задача новых ледоколов - проводить караваны судов по Северному морскому пути, пробивая проходы в ледяных полях толщиной до 3 метров. Им предстоит обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Впрочем, и эти ледоколы не слишком долго будут оставаться арктическими рекордсменами. Сегодня обсуждаются планы строительства атомного ледокола проекта 10510 "Лидер" - еще более мощного, чем ЛК-60Я. Этот ледокол разрабатывается в Крыловском государственном научном центре. Он сможет круглогодично прокладывать путь для караванов судов во льдах толщиной около 4,5 метра за счет своего широкого корпуса для проводки крупнотоннажных судов-транспортов. Его постройка предполагается на одном из судостроительных предприятий Приморья.

Компетентно

Вячеслав Рукша,руководитель дирекции Северного морского пути, ранее возглавлял предприятие "Росатомфлот":

- Если мы действительно собираемся серьезно двигаться на рынок сжиженного газа, необходимо строительство как минимум двух-трех ледоколов "Лидер" в 2029-2030-х годах.