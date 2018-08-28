Аксенов пообещал в сентябре снести скандальный ТЦ в Симферополе

В Симферополе уже в сентябре могут снести скандальный торговый центр "Куб" на площади Куйбышева. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- По "Кубу" уже есть судебное решение. К сожалению, владельцы - обманщики, врали до последнего. По-человечески с ними разговаривать нельзя, - заявил Сергей Аксенов. - С самого начала мы им предлагали компенсацию, выделение земельных участков, так, как это было на Центральном рынке. Но собственники просили дать им сначала три месяца, потом время до конца года. Врали безбожно. Решение будет реализовано до конца, "Куб" будет снесен.

Причем, ни денежной компенсации, ни другого участка земли владельцы не получат, хотя прежде такая возможность у них была. Вместо этого Аксенов пообещал обнародовать имена непорядочных, по его мнению, собственников здания.

Напомним, первый раз снос торгового центра назначили еще на 28 мая. Но владельцы ТЦ добились в суде приостановки действия постановления мэрии Симферополя о демонтаже здания.

22 августа Верховный суд РФ признал законным решение правительства республики о создании зон с особой архитектурно-планировочной организацией территории. Закон об этом парламент Крыма принял 7 июля 2017 года. Особенность этого нормативного акта в том, что он наделил местные органы власти правом сносить объекты без решения суда, если территория, на которой они расположены, попала в особую архитектурно-планировочную зону. Первым применением закона тем же летом стал снос торговых рядов за пределами центрального рынка в Симферополе.