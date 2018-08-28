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28.08.2018 19:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Назначен новый министр внутренних дел Республики Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Президент РФ Владимир Путин назначил новым министром внутренних дел по Республике Крым Олега Торубарова, который до этого возглавлял Главное управление МВД РФ по Алтайскому краю. Указ президента РФ опубликован на интерент-портале правовой информации.

"Назначить генерал-лейтенанта полиции Торубарова Олега Ивановича - министром внутренних дел по Республике Крым, освободив его от занимаемой должности", - сказано в документе.

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Этим же указом полковник полиции Виталий Зайков назначен начальником УМВД РФ по Мурманской области, генерал-майор Андрей Подолян - начальником ГУ МВД по Алтайскому краю, полковник полиции Алексей Попов - министром внутренних дел по Республике Удмуртия.

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности министра внутренних дел по РК Сергея Абисова, который руководил полицией с весны 2014 года. Все лето обязанности министра исполнял генерал-майор полиции Павел Каранда.

Справка "РГ"

Олегу Торубарову в октябре 2018 года исполнится 60 лет. Он уроженец города Котовска Одесской области. В 1980 году после окончания Омской высшей школы МВД начал службу инспектором профилактики отдела уголовного розыска в одном из РОВД Магаданской области. С 2004-го по июнь 2007 года возглавлял УВД Магаданской области. В июне 2007 года назначен начальником УВД по Калужской области. Последние пять лет руководил ГУ МВД по Алтайскому краю.

За плечами Торубарова - девять служебных командировок в Северо-Кавказский регион, он награжден несколькими государственными орденами и медалями РФ, в том числе Орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

В 2008 году Торубаров защитил кандидатскую диссертацию, ему присвоена ученая степень кандидата юридических наук. В феврале 2015 года Олегу Торубарову присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.

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