В Крыму на предмет выбросов в Армянске проверят три предприятия

Причина и источник химических выбросов в Армянске до сих пор не установлена, но надзорные органы расширили список проверяемых предприятий до трех. Об этом глава РК Сергей Аксенов рассказал в прямом эфире радио "Спутник в Крыму".

- Сначала была информация о том, что возможно это "Крымский титан". Но по последней информации больше проверяющих склоняются к тому, что это "Крымский содовый завод" или "Бром", - заявил глава Крыма. - Не хочу быть голословным и дезинформировать людей, поскольку репутации предприятий может быть нанесен ущерб. Руководители всех предприятий отказываются от того, что это случилось у них.

По словам Аксенова, исследования проб воздуха не показали никаких отклонений от норм, а результаты анализы почвы будут готовы к четвергу.

- Природоохранная прокуратура держит эту ситуацию на контроле. Мы созваниваемся каждый час. Главное - установить, что эта ситуация безопасна для граждан. Я дал дополнительное поручение об исследовании воздуха, почв и воды минэкологии Крыма, которое работает вместе с Роспотребнадзором, чтобы каждый час выходил пресс-релиз. После проведенного расследования будет понятно, какие шаги нужно предпринимать для ликвидации последствий и наказания виновных.

Напомним, выброс неизвестного вещества в атмосферу на севере Крыма произошел в ночь с 23-го на 24 августа: деревья, дома и автомобили покрылись маслянистым налетом цвета ржавчины. Листья растений на улице "сгорели" и засохли. Химический осадок проявился даже на мебели и посуде в квартирах, жители которых спали с открытыми окнами. В соцсетях люди публикуют фотографии пришедших в негодность велосипедов и садовых инструментов. Некоторые пожаловались на плохое самочувствие и высыпания на коже. Судя по химической реакции, люди подозревают, что в воздухе была кислота.