На Урале уволился директор школы, ученики которой убили инвалида

Из-за подростков, которые до смерти забили инвалида в Свердловской области, выговоры получили руководители двух школ. Один из них уволился.

- После резонансного случая в Березовском директора двух школ получили выговоры. Один из них написал заявление об увольнении, - рассказал журналистам замминистр общего и профессионального образования региона Юрий Зеленов.

Между тем, по словам жителей города, с которыми удалось побщаться корреспонденту "РГ", участники происшествия были учениками трех разных школ, а не двух.

Напомним, вечером 9 августа четверо парней 14-16 лет и 13-летняя девочка встретили 20-летнего инвалида и зазвали его в гаражи под предлогом выпить пива. Из-за болезни юноша разговаривал неразборчиво, друзей у него было немного, поэтому он охотно согласился на предложение вроде бы доброжелательной компании. Но среди гаражей школьники забили его до смерти, девочка снимала происходящее на телефон.

На условиях анонимности руководитель одного из образовательных учреждений города рассказал "РГ", что все подростки стояли на учете в ПДН, и, по его мнению, такую ситуацию можно было бы предотвратить, поработав с родителями. "Но зачастую получается так, что когда школьник выигрывает олимпиаду, получает призовое место на спортивных соревнованиях или золотую медаль, он - ребенок своих родителей. И всегда, когда случается что-то плохое, он - ученик школы", - говорит педагог. По его убеждению, дети учатся жестокости у тех, кто обязан был их воспитывать.

Мнения

Алексей Дорохин, директор гимназии №5:

- Такая ситуация могла произойти с учениками любой школы, потому что подростки и их родители чувствуют безнаказанность. Дети что-то натворят, их в комиссии по делам несовершеннолетних по головке погладят, и отпустят, родителей вызовут в школу - и все!

Нужно работать с родителями. Не всегда деньги или их отсутствие признак того, что семья благополучная, или наоборот. Семья может жить небогато, отец иногда выпивать, но если родители будут обращать на ребенка внимание, дарить ласку, то они будут жить в любви друг к другу. А "богатые" часто не интересуются, забывают о своих детях.

В школах обязательно должен работать социальный педагог. На примере семей, где ребенка воспитывает только мама: парням нужно отеческое отношение, мужской совет, помощь в починке какой-то вещи.

Валентина Камаева, директор школы №33:

- Сложно установить причины. Возможно, имел место психический надлом. Возможно, они искаженно воспринимали информацию из соцсетей и интернета, или не могли противостоять ей. Сейчас почти все дети больны "гаджетизмом" - это язык агрессии, жестокости. Исправить это можно только хорошей атмосферой в семье: родители должны удержать контакт между собой и ребенком, особенно в подростковом возрасте. Уметь с ним договориться, а не воздействовать с ним с помощью криков. К сожалению, быть родителями нас не учат. А надо было бы.

Задача школы - не гнаться за баллами ЕГЭ и ОГЭ, а создать дружественную атмосферу, в которой дети научатся отвергать жестокость и агрессию. Преподаватель должен высматривать малейшие отклонения в поведении детей. То, что они набросились на инвалида - вскрывает еще одну проблему: дети не умеют принимать тех, кто отличается от них.

Раньше сотрудники ПДН буквально жили в школах. Сейчас штат сократили, и надзора с их стороны катастрофически не хватает.