Самый дешевый смартфон Xiaomi на Snapdragon 845 уже в России. Названа цена

Компания Xiaomi в русскоязычном разделе своего официального сайта разместила информацию о цене и дате начала продаж в России нового флагманского смартфона Pocophone F1.

Pocophone F1. Фото: Xiaomi

Аппарат можно будет приобрести, начиная с 30 августа, а его стоимость в базовой конфигурации составит 20990 рублей (266 евро или 311 долларов по актуальному курсу).

В настоящее время на сайте mi.com можно включить уведомление о поступлении в продажу нужной модификации смартфона. Пользователь может выбрать синий или черный цвет корпуса, а также объем памяти - 6/64 Гб или 6/128 Гб.

На базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, который установлен в новом Pocophone, также работает Xiaomi Mi8, его конкурент OnePlus 6 и другие смартфоны. В то же время новый флагман является самым дешевым аппаратом на базе этого процессора.