Новости

В Германии установили золотую статую Эрдогана высотой четыре метра 17:22
"Книгу года" назовут 5 сентября 17:21
Минфин возобновляет аукционы по ОФЗ 17:19
Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с РФ 17:17
СМИ: Серийные поставки БМП на платформе "Армата" начнутся в 2019 году 17:15
Питер-Ральф Шефер: Москва выбрала правильный путь в борьбе с пробками 17:03
В Госдуме ответили на обещанные Украиной "неприятные сюрпризы" для РФ 16:57
Эксперт объяснил, с чем связан скачок спроса на аренду жилья в Москве 16:51
Фото: у Анджелины Джоли опять нашли анорексию 16:48
Аксенов пообещал в сентябре снести скандальный ТЦ в Симферополе 16:35
Льготники должны выбрать форму получения соцуслуг до 1 октября 16:33
Уральские ветераны попросили президента открыть военный вуз 16:31
В Татарстане четыре человека погибли в ДТП с грузовиками 16:31
Дуров объяснил, почему Telegram изменил политику конфиденциальности 16:28
Во Владимирской области приготовились к эвакуации жителей из-за пожаров 16:25
Дмитрий Медведев назначил двух заместителей министра просвещения РФ 16:01
Белорусская картина "Не игра" удостоена спецприза Музея Победы 16:00
Режиссер фильма "Два капитана 2" снимет "ошеломительное кино о Крыме" 15:55
В Норвегии выставили на продажу самый северный в мире виноградник 15:51
Под Керчью в античном городище нашли мраморную статую 15:50
В Анапе прошел фестиваль Союзного государства "Творчество юных" 15:45
На Урале завели дело на водителя грузовика, наехавшего на маршрутку 15:44
В Москве начали испытание приподнятого пешеходного перехода 15:39
В Крыму противолодочные корабли начали поиски "Черной дыры" 15:39
В Таганроге сняли на видео "комариный апокалипсис" 15:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Ростуризм предупредил об опасности путешествия в Индию
Ростуризм предупредил об опасности путешествия в Индию
28.08.2018 16:57
Рубрика: Власть

В Госдуме ответили на обещанные Украиной "неприятные сюрпризы" для РФ

В российской Госдуме не исключили провокаций от Украины на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН.

Напомним, ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко пообещал, что на заседании Генассамблее ООН для российской делегации станут "неприятными сюрпризами" несколько инициатив относительно Донбасса и Крыма, которые готовит Киев.

Фото: Михаил Маркив/Пресс-служба президента Украины
Порошенко поручил дипломатам искать в ЕС средства на Донбасс

На это заявление ответил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, от Украины можно ожидать чего угодно. Депутат не исключил "провокации от делегации Украины, на которые их подобьет Госдеп США".

Каждое заявление, которое будет озвучено, будет в рамках развязанной сегодня наглой, беспрецедентной политики, которая сводится к санкциям и ничем не подтвержденным заявлениям", - отметил Виктор Водолацкий.

В беседе с RT он подчеркнул, что руководство Украины - и Порошенко, и все его окружение - постоянно делает громкие заявления, связанные с мощью Украины.

"Мы уже слышали, что во время парада Дня независимости вся Россия содрогнется от мощи вооружения ВСУ. Парад прошел, содрогнулись только ближайшие стены домов", - отметил депутат.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков объяснил важность учений "Восток-2018"
Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС
Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве
Студентам присвоят военное звание без призыва в армию‍
"Мировой Центробанк" предсказал глубокий кризис из-за торговых войн