В Госдуме ответили на обещанные Украиной "неприятные сюрпризы" для РФ

В российской Госдуме не исключили провокаций от Украины на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН.

Напомним, ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко пообещал, что на заседании Генассамблее ООН для российской делегации станут "неприятными сюрпризами" несколько инициатив относительно Донбасса и Крыма, которые готовит Киев.

На это заявление ответил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, от Украины можно ожидать чего угодно. Депутат не исключил "провокации от делегации Украины, на которые их подобьет Госдеп США".

Каждое заявление, которое будет озвучено, будет в рамках развязанной сегодня наглой, беспрецедентной политики, которая сводится к санкциям и ничем не подтвержденным заявлениям", - отметил Виктор Водолацкий.

В беседе с RT он подчеркнул, что руководство Украины - и Порошенко, и все его окружение - постоянно делает громкие заявления, связанные с мощью Украины.

"Мы уже слышали, что во время парада Дня независимости вся Россия содрогнется от мощи вооружения ВСУ. Парад прошел, содрогнулись только ближайшие стены домов", - отметил депутат.