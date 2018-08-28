Власти Украины намерены до конца сентября разорвать Договор о дружбе с РФ

До конца сентября Киев официально уведомит Россию о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом заявил 28 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает агентство "Украинские новости".

По словам министра, президент Украины Петр Порошенко распорядился сделать это до 30 сентября, и назвал договор "анахронизмом". В ближайшее время МИД Украины, согласно указанию президента, должен подготовить пакет документов "для начала разрыва договора".

Договор о дружбе, между РФ и Украиной подписан в мае 1997 года, вступил в силу с 1 апреля 1999 года. Срок действия документа - 10 лет, с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

В договоре закреплен принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности партнера. Срок очередного договора истекает в октябре этого года.

Однако согласно положению документа, о расторжении договора надо уведомлять не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия.