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28.08.2018 21:15
Рубрика: В мире

Власти Украины намерены до конца сентября разорвать Договор о дружбе с РФ

Текст: Константин Волков

До конца сентября Киев официально уведомит Россию о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом заявил 28 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает агентство "Украинские новости".

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По словам министра, президент Украины Петр Порошенко распорядился сделать это до 30 сентября, и назвал договор "анахронизмом". В ближайшее время МИД Украины, согласно указанию президента, должен подготовить пакет документов "для начала разрыва договора".

Договор о дружбе, между РФ и Украиной подписан в мае 1997 года, вступил в силу с 1 апреля 1999 года. Срок действия документа - 10 лет, с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

Фото: vesti.ru
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В договоре закреплен принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности партнера. Срок очередного договора истекает в октябре этого года.

Однако согласно положению документа, о расторжении договора надо уведомлять не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия.

В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины
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