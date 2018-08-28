Volkswagen покажет "внедорожный" Tiguan на Московском автосалоне

Для Московского международного автосалона Volkswagen подготовил интересную премьеру. Компания представит кроссовер Tiguan в новом исполнении Offroad.

Автомобиль производится на модульной платформе MQB завода Volkswagen Group Rus в Калуге.

Внешне Volkswagen Tiguan в новом исполнении отличается внедорожными бамперами. Передний имеет увеличенный угол въезда - 26 градусов. Также автомобиль получит спойлер R-Line, окрашенные в черный цвет боковые зеркала, 17-дюймовые легкосплавные диски Tulsa, задние светодиодные фонари с 3D-дизайном и адаптивные светодиодные фары (они предлагаются в качестве опции),

Кроссовер предлагается с бензиновым двигателем на 150 л.с. в паре с 6-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП, а также с бензиновым двигателем 180 л.с. или дизельным мотором мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым "роботом". Все автомобили получат полный привод 4Motion.

Особенности интерьера вседорожника - специальная износостойкая отделка из ткани и искусственных материалов, резиновые коврики с фирменным логотипом, легкосплавные накладки на педали и пороги с надписью Offroad.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Автомобиль оснастят цифровой приборной панелью Active Info Display с интерфейсом App-Connect, аудиосистемой Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем. Также в комплектацию входит камера заднего вида, передние и задние парктроники, электропривод двери багажного отделения и складывания зеркал.

Tiguan Offroad также будут выпускать со специальным пакетом "Инновации". В него входит адаптивный круиз-контроль ACC Stop&Go с ассистентом дистанции в пробке, адаптивные светодиодные фары, система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock, а также система полуавтоматической парковки Park Assist.

Доступные цвета кузова - белый металлик White Silver, белый Pure White, черный перламутр Deep Black, серебристый металлик Tungsten Silver. По желанию крышу можно окрасить в черный цвет. Также в числе доступный опций - 18-дюймовые черные легкосплавные диски Sebring.

В продажу Tiguan Offroad поступит 1 октября. Цены производитель обещает объявить чуть позже.

Также предполагается, что в сентябре в Россию вернется Volkswagen Golf. Пока точная дата старта продаж не называется.