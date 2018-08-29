АвтоВАЗ показал предвестника Lada 4x4 нового поколения

Московский автосалон открыл свои двери для журналистов. Главным ньюсмейкером, как и ожидалось, стал российский автогигант. Перед мотор-шоу компания АвтоВАЗ обещала премьеру, которая изменит все. Тольяттинцы не обманули - журналистам показали предвестника нового поколения Lada 4x4.

Что легендарный внедорожник должен кардинально измениться - говорят не один год. Нынешней автомобиль хоть и имеет славу "иконы" АвтоВАЗа, визуально устарел уже давно. Поэтому любая новая информация относительно следующей генерации Lada 4x4 вызывает большой интерес у россиян. Все ждали, когда же отечественный автогигант представит прототип нового внедорожника. И это наконец-то произошло - на ММАС-2018.

Концепт Lada 4x4 Vision получился брутальным. Машина обзавелась икс-фейсом и икс-образными выштамповками по бокам, как Vesta и Xray. У автомобиля длинные передние двери, большая черная радиаторная решетка с хромированными элементами в виде бумерангов, широкие защитные металлические накладки днища, 21-дюймовые колесные диски, а также светодиодная оптика. Задние двери оказались замаскированы.

Концепт "создан на особой платформе длиной 4,2 метра". Короткие свесы, экстремальные углы въезда и большие колеса наделяют автомобиль впечатляющим внедорожным потенциалом. Впрочем, о технических особенностях этого автомобиля ничего не сообщается.

Директор по дизайну АвтоВАЗа Стив Маттин на презентации отметил, что концепт модели нового поколения позволяет продемонстрировать потенциал уникального, выразительного, смелого и энергичного дизайна в новом внедорожнике, черпая вдохновение в легендарной Lada 4x4.

Как следует осмотреть салон автомобиля журналистам не дали, но нам удалось подметить, что концепт-кар оснащен цифровой панелью приборов с интегрированными оффлайн и онлайн сервисами. Интерьер отделан экокожей, текстилем и дополнен атмосферной подсветкой салона.

В серийное производство концепт 4х4 Vision отправится не раньше 2020 года. Также на Московском моторшоу на АвтоВАЗ представил Granta в кузовах седан, хетчбек, лифтбек, универсал и кросс-универсал, Lada Vesta Sport и Lada Xray Cross.

Напомним, что в апреле прошлого года Lada 4x4 отметила юбилей. Всего за 40 лет выпуска было произведено около 2,5 млн автомобилей, которые продавались в 110 странах мира.

Актуальный внедорожник Lada 4x4 продается в России по цене от 499 000 рублей без учета спецпредложений. Модель оснащается 83-сильным двигателем объемом 1,7 литра в комплекте с пятиступенчатой механической коробкой передач. Купить автомобиль можно в трех- и пятидверном кузове.