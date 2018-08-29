Баталина: Предложения Путина по пенсионным льготам могут повысить рождаемость

Предложения президента России Владимира Путина по пенсионным льготам, которые он обнародовал в среду в своем телеобращении, станут стимулом для повышения рождаемости, считает депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина.

Напомним, глава государства предложил повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин на равное количество лет - пять, а также использовать льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей в 50-57 лет в зависимости от количества детей в семье.

"Нам никогда не удастся двигаться дальше, если не будет роста рождаемости", - сказала Баталина в эфире телеканала "Россия 1". "Вдумайтесь: четыре года подряд у нас впервые за 22 года истории был естественный прирост населения - за счет того, что рождаемость начала опережать смертность", - напомнила депутат.

"Эффект от меры, которую сегодня в таком прямом, честном диалоге с людьми предложил президент - по пенсионной льготе в зависимости от количества детей - мы даже до конца сейчас не можем оценить, потому что для многих людей это серьезный стимул - пойти на рождение третьего или четвертого ребенка", - сказала Баталина.

По ее словам, вопрос о пенсионных льготах для многодетных матерей избиратели поднимали на каждой встрече по этому вопросу.



