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29.08.2018 14:16
Рубрика: Спорт

Директор "Локомотива" пошутил над пари Глушакова и Радимова

Текст: Артур Нанян

Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус предложил футболисту "Спартака" Денису Глушакову и бывшему капитану "Зенита" Владиславу Радимову посетить встречи "Локомотива" в групповом этапе Лиги чемпионов.

Во вторник Глушаков напомнил Радимову о проигранном пари, согласно которому, чья команда окажется ниже в таблице по итогам сезона 2017/18, оплачивает ужин в ресторане на шесть человек. Пари выиграл полузащитник "Спартака", поскольку "красно-белые" финишировали на третьей строчке, а зенитовцы - на пятой.

"Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у "Спартака" освободились вторники-среды от игр в Лиге чемпионов, так с горя и вспомнил?" - ответил Радимов Глушакову.

В свою очередь Геркус опубликовал скриншот собственного комментария из Instagram: "Ребята, к чему эти споры? Зачем год ждать, если на Лигу чемпионов можно всем вместе сходить уже в сентябре? Приглашаю вас в Черкизово. Билеты на места с хорошим видом с меня". Геркус подписал скриншот: "Ребята, так вам билеты на ЛЧ отложить?"

Напомним, что "Спартак" не сумел пройти квалификацию Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч греческому ПАОКу. "Красно-белые" выступят в групповом этапе Лиги Европы. Пробиться туда уже завтра может и "Зенит", если не оступится после домашней победы в первом матче над норвежским "Мольде" со счетом 3:1.

Что касается "Локомотива", то он на правах действующего чемпиона России начнет выступление в еврокубках сразу с группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников "железнодорожники" узнают завтра по итогам жеребьевки.

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